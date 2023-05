Nächste Chance für Erlauf

Der SV Erlauf steht als einzige Mannschaft weiterhin mit null Punkten in der Frühjahrssaison da. Am Samstag bekommt die Elf von Trainer Harald Schobersberger gegen Ferschnitz die nächste Chance auf den ersten Punktgewinn.

St. Oswald konnte vergangene Woche den ersten Sieg der Frühjahrssaison feiern und damit Nöchling in der Tabelle überholen. Mit dem Tabellendritten Frankenfels wartet diese Woche ein starker Gegner, der sich zuletzt gegen Neumarkt geschlagen geben musste und jetzt wieder drei Punkte braucht, um weiterhin mit der Tabellenspitze mithalten zu können.

Schwierige Aufgabe für den Tabellenführer

Für Neumarkt steht ebenfalls eine harte Partie an. Am Sonntag ist der Tabellenführer zu Gast beim USV Münichreith, der mittlerweile vier Spiele in Folge ungeschlagen ist. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Daniel Lehner einen souveränen 4:2-Sieg gegen Krummnußbaum. „Wir freuen uns schon sehr auf das Duell mit Neumarkt. Wir wollen ihnen alles abverlangen“, zeigt sich Lehner positiv gestimmt.

Der USC Maria Taferl lag vergangene Woche gegen Ferschnitz bereits 3:1 in Führung, musste sich schlussendlich aber noch 4:3 geschlagen geben. Diese Woche soll es in Klein-Pöchlarn wieder mit einem Sieg klappen. Bei Klein-Pöchlarn fehlten vergangene Woche einige Stammspieler, die gegen Maria Taferl aber wieder dabei sein sollten.

Serie hält weiter an

Auch der SV Yspertal ist mittlerweile seit vier Spielen in Folge ungeschlagen und gewann zuletzt gegen Bischofstetten 1:0. Diese Woche empfängt man den Tabellenzweiten Ardagger/Viehdorf II, der zuletzt einen Kantersieg gegen Klein-Pöchlarn feierte und damit dem Tabellenführer weiterhin dicht auf den Fersen ist.

Für die SU Bischofstetten setzte es gegen Yspertal eine bittere 0:1-Heimniederlage. Für den Tabellenvierten wären drei Punkte diese Woche daher sehr wichtig, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Am Sonntag ist man zu Gast beim neuen Schlusslicht Nöchling.

Die nächste Runde:

Samstag, 17 Uhr: Ferschnitz – Erlauf.

Sonntag, 17 Uhr: Frankenfels – St. Oswald, Münichreith – Neumarkt, Yspertal – Ardagger/Viehdorf II; 17.30 Uhr: Klein-Pöchlarn – Maria Taferl, Nöchling – Bischofstetten.