Nächste Chance für Frankenfels

Die SU Bischofstetten holte sechs Punkte aus zwei Spielen und startete optimal in die neue Saison. Diese Serie möchte man auch in Runde drei fortsetzen. Am Freitag ist die Elf von Trainer Davor Saric zu Gast beim USV Münichreith, der sich zuletzt Ferschnitz geschlagen geben musste. Im Team von Trainer Daniel Lehner fehlte Patrik Iber, der diese Woche aber wieder dabei sein sollte.

Ebenfalls am Freitag steht das Duell zwischen der SG Ardagger/Viehdorf III und dem SV Yspertal am Programm. Letztere setzten sich vergangene Runde in einer umkämpften Partie gegen Frankenfels 3:2 durch und wollen jetzt nachlegen.

Legionär fehlt weiterhin

Der USV Ferschnitz startete ebenso gut in die Meisterschaft und gewann beide Auftaktpartien. Diese Woche ist man zu Gast beim SKV St. Oswald, der sich zuletzt gegen Maria Taferl 2:4 geschlagen geben musste. Im Team von SKV-Trainer Roland Voracek fehlte Legionär Jozef Martonka, der voraussichtlich länger ausfallen wird.

Der SV Erlauf hatte zuletzt mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Im Kader von Spielertrainer Eimantas Valaitis fehlten im vergangenen Spiel sechs Stammspieler, weswegen man sich gegen Bischofstetten auch geschlagen geben musste. Am Freitag sollte gegen Waldhausen/Gloxwald der Kader aber wieder komplett sein. Dann möchte man die ersten Punkte der Saison ergattern. Mit Absteiger Waldhausen/Gloxwald wartet aber sicherlich ein starker Gegner, der mit einem 6:0-Sieg gegen Klein-Pöchlarn optimal in die Saison gestartet ist.

Nöchling ohne Stammtorhüter

Für den SV Krummnußbaum geht es in Runde drei gegen den TSV Nöchling. Die Elf von Trainer Martin Ledermüller legte einen starken Saisonstart hin und gewann beide Partien. Auch diese Woche möchte man gegen Nöchling wieder punkten. „Wir wollen auf jeden Fall gleich wieder nachlegen. Ich bin sehr froh, dass es jetzt bergauf geht“, zeigt sich Sportlicher Leiter und Co-Trainer Dominik Ledermüller zuversichtlich. Nöchling war zuletzt spielfrei und musste sich in Runde eins 0:1 geschlagen geben. Dabei sah Torwart Simon Frühauf die Rote Karte und wird seiner Mannschaft somit gegen Krummnußbaum fehlen.

Bei Frankenfels ist momentan der Wurm drin. In beiden bisherigen Partien lag man zwischenzeitlich in Führung, musste sich schlussendlich aber doch geschlagen geben. Diese Woche bekommt man die nächste Chance auf den ersten Punktgewinn zu Hause gegen den USC Maria Taferl. Maria Taferl feierte vergangene Woche gegen St. Oswald den ersten Saisonsieg und kommt dementsprechend ebenso motiviert nach Frankenfels.

Die nächste Runde:

Freitag, 17.45 Uhr: Münichreith – Bischofstetten; 18 Uhr: Ardagger/Viehdorf III – Yspertal; 19.30 Uhr: St. Oswald – Ferschnitz, Waldhausen/Gloxwald – Erlauf.

Samstag, 17 Uhr: Nöchling – Krummnußbaum.

Sonntag, 17 Uhr: Frankenfels – Maria Taferl.