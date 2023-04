Neue Runde, neues Glück

Werbung

Den Anfang macht in der 18. Runde der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland die Partie Maria Taferl gegen Ardagger/Viehdorf II. Maria Taferl kann zwar nach einer abgelaufenen Sperre wieder auf Alexander Rapolter zurückgreifen, klarer Favorit ist allerdings die SG Ardagger/Viehdorf II, die in dieser Frühjahrssaison bis dato noch ungeschlagen ist.

Drei Punkte sind Pflicht

Ebenfalls am Samstag trifft Tabellenführer Neumarkt auswärts auf den USV Klein-Pöchlarn. Die Neumarkter konnten am vergangenen Wochenende als einziger Verein ein Match absolvieren und holten gegen Ferschnitz einen Punkt. Diese Woche braucht die Gruber-Elf wieder drei Punkte, um die Tabellenführung nicht abzugeben.

Nächste Chance auf die ersten Punkte

Für Ferschnitz steht am Sonntag das Heimspiel gegen St. Oswald an. Während Ferschnitz als klarer Favorit in die Partie geht, wartet das Tabellenschlusslicht noch immer auf die ersten Punkte in dieser Frühjahrssaison. Zuletzt setzte es für die Voracek-Elf eine 2:5-Niederlage gegen Maria Taferl.

Auch der SV Erlauf muss weiterhin auf die ersten Punkte warten. Nach der Absage am vergangenen Wochenende geht es für die Mannschaft von Trainer Harald Schobersberger diese Woche zu Hause gegen die SU Bischofstetten. Die SUB muss nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ardagger/Viehdorf II diese Woche auf Jakub Slowik verzichten.

Der SV Krummnußbaum legte einen ebenso durchwachsenen Start in die Frühjahrssaison hin. Aus drei Spielen konnte man lediglich drei Punkte holen. Diese Woche ist man zu Gast beim SV Yspertal, der zuletzt einen 3:1-Sieg gegen Nöchling feierte. Fraglich ist bei den Krummnußbaumer neben Stefan Grossberger auch Adrian Frühwirth, der gegen Ferschnitz verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Neben St. Oswald und Erlauf konnte auch der TSV Nöchling aus den ersten beiden Spielen keine Punkte mitnehmen. Der Vorletzte bekommt am Sonntag im Heimspiel gegen den USV Münichreith die nächste Chance zu punkten. Die Gäste sind nach der knappen Derbyniederlage gegen Klein-Pöchlarn vor zwei Wochen aber ebenso heiß auf drei Punkte.

Spielfrei ist diese Woche die FCU Frankenfels.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Maria Taferl – Ardagger/Viehdorf II; 18 Uhr: Klein-Pöchlarn – Neumarkt.

Sonntag, 15.30 Uhr: Yspertal – Krummnußbaum; 16.30 Uhr: Erlauf – Bischofstetten, Ferschnitz – St. Oswald, Nöchling – Münichreith.