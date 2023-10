Neunte Runde verspricht einiges an Spannung

Am Samstag empfängt bereits um 12.30 Uhr die SG Ardagger/Viehdorf III das Schlusslicht der Tabelle in Viehdorf. Gegen Erlauf ist der Tabellenvierte in der klaren Favoritenrolle und will nach dem Unentschieden gegen Klein-Pöchlarn auf jeden Fall wieder mit drei Punkten anschreiben, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Ebenfalls am Samstag findet das Duell zwischen Frankenfels und Münichreith statt. Bei beiden Mannschaften lief die Saison zuletzt sehr gut. Sowohl Münichreith als auch Frankenfels gingen aus den letzten drei Spielen souverän als Sieger vom Platz. Nun geht es für beide Mannschaften darum, den Abstand nach vorne mit einem Sieg weiter zu verkürzen. Münichreiths Spielertrainer Daniel Lehner zeigt sich positiv gestimmt vor dem anstehenden Match: „Wir freuen uns schon sehr auf das Duell mit Frankenfels. Mit einem Sieg könnten wir einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Die ganze Mannschaft ist fit und motiviert.“

Schwieriges Debüt für neuen Trainer

Der USC Maria Taferl stellte diese Woche den Nachfolger von Ex-Trainer Alexander Schrenk vor: Mit Franz Kremser bekommt der Tabellenelfte ab sofort einen neuen, erfahrenen Coach für die restliche Herbstsaison. Das Debütspiel für Kremser ist allerdings gleich ein sehr schwieriges: Zu Hause empfängt man den Titelaspiranten Ferschnitz, der zuletzt einen 3:1-Sieg gegen Yspertal feierte.

Bischofstetten weiterhin auf Herbstmeisterkurs

Tabellenführer Bischofstetten baute am vergangenen Wochenende mit dem Sieg gegen Krummnußbaum den Abstand zur Konkurrenz weiter aus. Nun heißt es für die Elf von Trainer Davor Saric die Herbstsaison weiterhin so konsequent zu Ende zu spielen. Am Samstag bekommt man es als nächstes auswärts mit dem SV Yspertal zu tun.

Nöchling empfängt nach dem Derbysieg gegen Waldhausen/Gloxwald am kommenden Sonntag den USV Klein-Pöchlarn. Letzterer konnte zwar am zurückliegenden Spieltag gegen Ardagger/Viehdorf III einen Punkt holen, auf den ersten Sieg wartet man bei der Elf von Trainer Thomas Kögl allerdings weiterhin. Auch gegen Nöchling wird es sicherlich nicht einfach werden, endlich den ersten Sieg zu ergattern.

Spielfrei ist in dieser Runde der SKV St. Oswald. Außerdem wurde die Partie Krummnußbaum – Waldhausen/Gloxwald bereits im Vorhinein auf den 26. Oktober verschoben.

Die nächste Runde:

Samstag, 12.30 Uhr: Ardagger/Viehdorf III – Erlauf; 15.30 Uhr: Frankenfels – Münichreith, Maria Taferl – Ferschnitz, Yspertal – Bischofstetten.

Sonntag, 11 Uhr: Nöchling – Klein-Pöchlarn.