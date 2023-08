Saisonauftakt mit Derby

Mit großen Ambitionen und viel Elan starten die Teams der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland am kommenden Wochenende in die neue Saison 2023/24. Den Beginn machen bereits am Freitag um 20 Uhr die Mannschaften des USV Klein-Pöchlarn sowie der SU Bischofstetten. Klein-Pöchlarn war im Sommer äußerst aktiv am Transfermarkt und konnte den Kader deutlich verstärken. Auch die Vorbereitung verlief für Trainer Thomas Kögl äußerst zufrieden: „Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitungsphase und bin zuversichtlich, dass wir gut in die Saison starten werden.“

Bei Gegner Bischofstetten herrschte zuletzt noch etwas Unruhe wegen des kurzfristigen Trainerwechsels. Jetzt sollten die Probleme allerdings gelöst sein und man kann sich auf den Saisonstart in Klein-Pöchlarn konzentrieren.

Harter Brocken zum Auftakt

Am Samstag empfängt der TSV Nöchling zu Hause die SG Ardagger/Viehdorf III. Nöchling musste sich im letzten Testspiel gegen Pöggstall zwar 0:4 geschlagen geben, ansonsten verlief die Vorbereitung aber positiv. Mit der SG Ardagger/Viehdorf bekommt man in der ersten Runde aber gleich einen starken Gegner.

Ebenfalls am Samstag steigt das Derby in Münichreith gegen den USC Maria Taferl. Während sich Münichreith mit drei Neuzugängen verstärkt hat, gab der USC Maria Taferl im Sommer einige Stammspieler ab und startet mit einem geschwächten Kader in die neue Saison. „Der Kader ist jetzt schon etwas eng. Die Vorbereitung war aber gut und wenn jeder für jeden kämpft, können wir das gut schaffen“, so Maria Taferls Sektionsleiter Raphael Colle. Für Münichreith-Coach Daniel Lehner ist das Ziel für das Auftaktderby klar: „Wir wollen das Derby unbedingt gewinnen, damit wir positiv in die Saison starten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können.“

Pflichtspieldebüt für Erlauf-Coach

Die weiteren Spiele der ersten Runde finden erst am Dienstag, dem 15. August, statt. Zum einen empfängt bereits um 11 Uhr der SV Erlauf zu Hause den USV Ferschnitz. Für Eimantas Valaitis ist es das erste Pflichtspiel als Coach der Erlaufer. Ferschnitz spielte im letzten Testspiel gegen Neustadtl 2:2 und möchte jetzt einen erfolgreichen Start in die neue Saison hinlegen.

Krummnußbaum war im Sommer äußerst aktiv am Transfermarkt und verstärkte den Kader mit einigen Neuzugängen. In der neuen Saison möchte man jetzt wieder weiter vorne mitspielen. Auch Gegner Frankenfels hat Ambitionen nach vorne und möchte vor heimischem Publikum mit einem Sieg in die Saison starten. Die Vorbereitung konnten die Frankenfelser mit einem Sieg gegen Hohenberg/St. Aegyd positiv abschließen.

Saisonstart mit Verspätung

Die Partie St. Oswald – Yspertal wurde bereits im Vorhinein auf den 22. September verschoben. Die SG Waldhausen/Gloxwald ist in Runde eins noch spielfrei und wird ebenfalls erst in der darauffolgenden Runde in die Meisterschaft einsteigen.

Die erste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Klein-Pöchlarn – Bischofstetten.

Samstag, 16 Uhr: Nöchling – Ardagger/Viehdorf III; 17.30 Uhr: Münichreith – Maria Taferl.

Dienstag, 11 Uhr: Erlauf – Ferschnitz; 17.30 Uhr: Frankenfels – Krummnußbaum.