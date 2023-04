Saisonstart mit Verspätung

Werbung

Das Auftaktspiel der Yspertaler gegen Nöchling musste vergangene Woche witterungsbedingt abgesagt werden. Deshalb steht für die Elf von Trainer Roland Zimmerl diese Woche eine englische Runde mit zwei Spielen in drei Tagen an: Am Samstag empfängt man zu Hause den Tabellendritten Frankenfels, am Ostermontag folgt dann das Nachtragsspiel in Nöchling.

Für Schlusslicht St. Oswald startete die Saison mit zwei Spitzenmannschaften. Gegen Bischofstetten und Ardagger/Viehdorf II musste sich die Elf von Coach Roland Voracek zweimal geschlagen geben. Am kommenden Samstag ist man zu Gast beim Tabellenachten Maria Taferl, wo es mit den ersten Punkten der Frühjahrssaison klappen soll. Bei Maria Taferl fehlt nach einer Roten Karte gegen Neumarkt Stammspieler Alexander Rapolter.

Derby in Klein-Pöchlarn

Ebenfalls am Samstag findet das Derby zwischen Klein-Pöchlarn und Münichreith statt. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende eine Niederlage einstecken und wollen dementsprechend diese Woche wieder punkten. Klein-Pöchlarns Michael Lagler sah gegen Frankenfels Rot und wird gegen Münichreith fehlen. Bei Münichreith kommt eventuell Thomas Haselböck nach einer Verletzungspause wieder zurück.

Der SV Krummnußbaum feierte zuletzt einen Derbysieg gegen Erlauf und möchte auch diese Woche auswärts in Ferschnitz wieder anschreiben. Die Ferschnitzer holten zuletzt ebenfalls in Münichreith einen Sieg.

Nächste Chance für die ersten Punkte

Am Sonntag muss sich Tabellenführer Neumarkt in Erlauf beweisen. Für Erlauf lief der Saisonauftakt mit zwei Niederlagen in Folge überhaupt nicht nach Plan. Mit Neumarkt hat man diese Woche wieder einen schweren Gegner, Erlauf-Coach Harald Schobersberger zeigt sich aber dennoch positiv gestimmt: „Wir sind auf unserem kleinen Platz zu Hause sicherlich nicht chancenlos gegen Neumarkt.“

Spitzenspiel am Ostermontag

Am Ostermontag findet dann zusätzlich zum Nachtragsspiel zwischen Nöchling und Yspertal auch das Match zwischen Ardagger/Viehdorf II und Bischofstetten statt. Erstere legten einen perfekten Saisonstart hin und gewannen beide Spiele. Bischofstetten war vergangene Woche spielfrei und holte davor drei Punkte gegen St. Oswald. Das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenvierten verspricht mit Sicherheit viel Spannung. Im Hinspiel im Herbst gab es zwischen den beiden Teams ein Unentschieden.

Termine:

Samstag, 16.30 Uhr: Klein-Pöchlarn – Münichreith, Ferschnitz – Krummnußbaum, Yspertal – Frankenfels, Maria Taferl – St. Oswald.

Sonntag, 16.30 Uhr: Erlauf – Neumarkt.

Montag, 17 Uhr: Nöchling – Yspertal; 19 Uhr: Ardagger/Viehdorf II – Bischofstetten.