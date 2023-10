Spitzenspiel am Programm

Bereits am Freitag eröffnen die SG Ardagger/Viehdorf III und der SKV St. Oswald die elfte Runde der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. Ardagger/Viehdorf holte aus den vergangenen drei Partien lediglich zwei Punkte und will zu Hause gegen den Zehnten der Tabelle wieder mit drei Punkten anschreiben. St. Oswald hatte zuletzt wieder verstärkt mit einem knappen Kader zu kämpfen und musste sich Frankenfels 1:4 geschlagen geben.

Pflichtsieg für Krummnußbaum

Am Samstag steht für den SV Krummnußbaum ein Pflichtsieg an. Der Tabellendritte hat noch theoretische Chancen auf den Herbstmeistertitel, wenn Bischofstetten auf den letzten Metern der Herbstsaison noch Punkte liegen lässt. Dazu braucht die Ledermüller-Elf gegen Schlusslicht Erlauf aber auf jeden Fall drei Punkte. Krummnußbaum befindet sich zurzeit in Topform und konnte gegen Klein-Pöchlarn 7:0 gewinnen. In Erlauf fehlten am vergangenen Spieltag beide Legionäre, für das Krummnußbaum-Spiel könnten Jakub Maly und Miroslav Ronec aber wieder dabei sein.

Ebenfalls am Samstag ist die SG Waldhausen/Gloxwald zu Gast in Maria Taferl. Gegen Yspertal konnte Waldhausen/Gloxwald nach einer längeren Durststrecke wieder mit einem Sieg anschreiben und möchte jetzt gleich nachlegen. Ein Fragezeichen steht noch über dem Einsatz von Elias Sponseiler, der gegen Yspertal kurz vor Schluss verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Einiges an Spannung verspricht auch die Partie Nöchling – Münichreith am Samstag um 15 Uhr. Die beiden Mannschaften liegen punktegleich auf den Rängen sechs und sieben und konnten aus der zurückliegenden Runde als Sieger hervorgehen. Bei Münichreith wird Philipp Brunner fehlen, ansonsten sollte der Kader von Spielertrainer Daniel Lehner für das Duell mit Nöchling aber komplett sein.

Am Sonntag ist es dann so weit: Um 15 Uhr empfängt der USV Ferschnitz zu Hause Tabellenführer Bischofstetten. Nach spielfreier Runde gehen die Ferschnitzer gestärkt in das Spitzenspiel, währenddessen Bischofstetten am vergangenen Wochenende den neunten Saisonsieg feierte. Mit dabei ist auch wieder Simon Kerschner, der gegen Maria Taferl gesperrt war. Lässt Bischofstetten zwei Runden vor Schluss Punkte liegen, ist der Kampf um den Herbstmeistertitel wieder offen. Mit einem Sieg könnten die Bischofstettner hingegen einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn machen.

Sperre bei Yspertal

Ebenfalls am Sonntag findet noch die Partie Yspertal – Klein-Pöchlarn statt. Für beide Teams setzte es am vergangenen Wochenende eine Niederlage: Yspertal verlor 0:2 gegen Waldhausen/Gloxwald während Klein-Pöchlarn eine 0:7-Pleite gegen Krummnußbaum kassierte. Bei den Yspertalern wird nach einer Gelb-Roten Karte Michael Kernstock pausieren müssen.

Die nächste Runde:

Freitag, 18 Uhr: Ardagger/Viehdorf III – St. Oswald.

Samstag, 15 Uhr: Krummnußbaum – Erlauf, Maria Taferl, Waldhausen/Gloxwald, Nöchling – Münichreith.

Sonntag, 15 Uhr: Ferschnitz – Bischofstetten, Yspertal – Klein-Pöchlarn.