Spitzenspiel im Titelkampf

Schlusslicht Nöchling war in den vergangenen beiden Partien gegen Bischofstetten und Ardagger/Viehdorf II drauf und dran zu punkten, mussten sich schlussendlich aber jedes Mal in der Schlussphase noch geschlagen geben. Diese Woche soll es zu Hause gegen den USC Maria Taferl, der zuletzt 1:2 gegen Yspertal verlor, mit dem Punktgewinn klappen.

Für Frankenfels steht am Samstag um 17.30 Uhr das direkte Duell mit Ardagger/Viehdorf II an. Die Frankenfelser müssen punkten, um weiterhin die theoretische Chance auf den Meistertitel zu erhalten. Holt die SG Ardagger/Viehdorf II einen Sieg, kann sie in der Tabelle bis auf einen Punkt an Neumarkt heranrücken und den Titelkampf weiter spannend machen.

Stammtorhüter fraglich

Ebenfalls am Samstag empfängt der USV Münichreith den Tabellenvierten Bischofstetten. Für die SUB setzte es vergangene Woche eine 2:4-Niederlage gegen Frankenfels, außerdem verletzte sich Stammtorhüter Marco Obetko und musste ausgewechselt werden. Unklar ist, ob er in Münichreith wieder dabei sein kann. Im Hinspiel im Herbst gewann Bischofstetten 3:1.

Klein-Pöchlarn konnte vergangene Woche eine lange Durststrecke mit einem Sieg gegen Erlauf beenden, am kommenden Wochenende möchte die Kögl-Elf nachlegen. Zu Hause geht es gegen den Tabellenfünften Ferschnitz, der vergangene Runde spielfrei war.

„Drei Punkte sind unser Ziel“

St. Oswald beendete die Doppelrunde am vergangenen Wochenende mit zwei knappen Niederlagen. Diese Woche ist man zu Gast beim SV Krummnußbaum, der vergangene Runde bereits die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste. „Gegen St. Oswald können wir hoffentlich wieder einmal punkten. Drei Punkte sind unser Ziel“, so Krummnußbaums Obmann Stellvertreter Dominik Ledermüller.

Beim SV Yspertal kommen diese Woche wichtige Spieler zurück. Sowohl Torhüter Adrian Gurega, als auch Top-Scorer Rene Schaumüller sind nach einer Sperre wieder dabei. Für die Elf von Roland Zimmerl geht es am Sonntag um 17.30 Uhr zu Hause gegen den SV Erlauf.

Spielfrei ist in dieser Runde der Tabellenführer Neumarkt.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Nöchling – Maria Taferl, Frankenfels – Ardagger/Viehdorf II, Münichreith – Bischofstetten.

Sonntag, 17.30 Uhr: Klein-Pöchlarn – Ferschnitz, Krummnußbaum – St. Oswald, Yspertal – Erlauf.