Spitzenspiel verspricht Spannung

Für den SV Neumarkt und den FCU Frankenfels ist es am Samstag ein Spiel um sechs Punkte. Während die Neumarkter mit einem Sieg den Vorsprung auf den Konkurrenten um ein gutes Stück ausbauen könnten, würde sich der Titelkampf mit einem Sieg der Frankenfelser weiter zuspitzen.

Für den Tabellenzweiten Ardagger/Viehdorf II steht ebenfalls am Samstag ein Pflichtsieg am Programm. Gegen den Tabellenzehnten Klein-Pöchlarn muss es nach dem Unentschieden vergangene Woche wieder mit drei Punkten klappen, um weiterhin vorne dabeizubleiben. Für Klein-Pöchlarn setzte es zuletzt eine knappe Niederlage gegen Bischofstetten.

Seit drei Spielen ungeschlagen

Nach einer spielfreien Runde steigt der USV Münichreith auswärts in Krummnußbaum wieder in das Meisterschaftsgeschehen ein. Münichreith ist mittlerweile drei Spiele in Folge ungeschlagen und möchte diese S erie am Samstag fortsetzen.

Auch die SU Bischofstetten blieb in ihren vergangenen drei Partien ungeschlagen. Zuletzt feierte man einen knappen Sieg gegen Klein-Pöchlarn. Diese Woche empfängt die Elf von Trainer Thomas Kern zu Hause den SV Yspertal. Letzterer holte zuletzt ebenfalls drei Punkte gegen Schlusslicht St. Oswald.

Duell im Tabellenkeller

Am Sonntag findet das Duell zwischen Nöchling und St. Oswald statt. Für beide Teams verlief die Saison bis dato nicht nach Plan, im Frühjahr holten beide Teams in sechs Partien erst einen Punkt. Das soll sich am kommenden Wochenende ändern. Beide Teams wollen unbedingt den ersten Sieg der Frühjahrssaison einfahren und damit einen Schritt aus dem Tabellenkeller setzen.

Das letzte Spiel der 20. Runde in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland findet ebenfalls am Sonntag zwischen dem Tabellensiebenten Maria Taferl und dem Tabellenfünften Ferschnitz statt. In der vergangenen Woche gab es für beide Teams etwas zu feiern: Während Maria Taferl einen Sieg gegen Erlauf holte, ergatterte Ferschnitz im Derby gegen Titelaspiranten Ardagger/Viehdorf II einen Punkt. Maria Taferl und Ferschnitz holten im Frühjahr bis dato elf Punkte und werden sich mit Sicherheit am Wochenende ein spannendes Duell liefern.

Spielfrei ist in dieser Runde der SV Erlauf.

Die nächste Runde

Samstag, 16.30 Uhr: Krummnußbaum – Münichreith, Neumarkt – Frankenfels, Ardagger/Viehdorf II – Klein-Pöchlarn; 17.30 Uhr: Bischofstetten – Yspertal.

Sonntag, 17 Uhr: St. Oswald – Nöchling; 17.30 Uhr: Maria Taferl – Ferschnitz.