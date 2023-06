Titelkampf spitzt sich zu

Bereits am Freitag ist Tabellenführer Neumarkt zu Gast in St. Oswald. Gegen den Tabellenvorletzten ist die Gruber-Elf klarer Favorit und muss drei Punkte einfahren. St. Oswald holte vergangene Woche eine 2:0-Sieg gegen Krummnußbaum. „Im letzten Heimspiel gegen Neumarkt gab es ein 2:2. Vielleicht gelingt uns das wieder. Es kann alles passieren“, zeigt sich St. Oswalds Trainer Roland Voracek positiv gestimmt hinsichtlich der anstehenden Partie gegen den Tabellenführer.

Ardagger/Viehdorf II in Lauerposition

Der Tabellenzweite Ardagger/Viehdorf II liegt nach dem Sieg gegen Frankenfels vergangenes Wochenende nur einen Punkt hinter Neumarkt auf Rang zwei. Am Samstag empfängt man zu Hause den USV Münichreith. Um den Titelkampf weiter offen zu halten, darf Ardagger/Viehdorf II nicht verlieren. Ansonsten kann sich Neumarkt mit einem Sieg frühzeitig zum Meister küren.

Saisonabschluss für Yspertal

Der SV Yspertal wird am kommenden Samstag bereits die letzte Partie der Saison bestreiten. Auswärts bekommt es die Elf von Roland Zimmerl mit dem USV Ferschnitz zu tun, der zuletzt einen klaren Kantersieg gegen Klein-Pöchlarn feierte.

Für die SU Bischofstetten steht am Sonntag um 17.30 Uhr das Heimspiel gegen Krummnußbaum am Programm. Im Hinspiel im Herbst endet das Duell zwischen den beiden Mannschaften mit einem 2:0-Sieg für Bischofstetten. Während sich Krummnußbaum zurzeit in einem Formtief befindet und zuletzt gegen St. Oswald verlor, gewann Bischofstetten vergangene Runde 3:1 gegen Münichreith.

Der TSV Nöchling feierte am vergangenen Wochenende gegen Maria Taferl den ersten Sieg der Frühjahrssaison. Diese Woche möchte der Tabellenletzte gleich nachlegen, um so eventuell noch den letzten Tabellenplatz abzuwenden. Auswärts bekommt man es mit dem SV Erlauf zu tun, der zuletzt gegen Yspertal 2:0 gewinnen konnte.

Für Frankenfels ist der Titelkampf nach der Niederlage vergangene Woche gegen Ardagger/Viehdorf II gelaufen. Jetzt geht es noch darum den dritten Rang gegen Bischofstetten zu verteidigen und die Saison positiv abzuschließen. Diese Woche ist man zu Gast beim USC Maria Taferl.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: St. Oswald – Neumarkt.

Samstag, 17.30 Uhr: Ferschnitz – Yspertal, Ardagger/Viehdorf II – Münichreith.

Sonntag, 17.30 Uhr: Bischofstetten – Krummnußbaum, Erlauf – Nöchling, Maria Taferl – Frankenfels.