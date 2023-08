Verspäteter Saisonauftakt

Bereits am Freitag startet für Absteiger Waldhausen/Gloxwald die neue Saison in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. Nach der spielfreien Runde letzte Woche empfängt die Elf von Trainer Sebastian Ridler den USV Klein-Pöchlarn. Letzterer musste sich am vergangenen Wochenende Bischofstetten 1:4 geschlagen geben und will jetzt endlich die ersten Punkte holen. „Waldhausen/Gloxwald hat eine starke Mannschaft. Das wird auf jeden Fall schwer, aber auch sehr spannend“, so Klein-Pöchlarns Coach Thomas Kögl.

Am Samstag folgt dann die Partie Krummnußbaum – Ardagger/Viehdorf III. Krummnußbaum gelang am vergangenen Dienstag ein Auftaktsieg gegen Frankenfels und damit ein optimaler Start in die neue Saison. Auch für Ardagger/Viehdorf verlief der Auftakt mit dem 1:0 in Nöchling positiv.

Debüt für Neuzugang

Ebenfalls am Samstag empfängt Bischofstetten zu Hause den SV Erlauf. Auch für die Bischofstettener hätte der Saisonauftakt nach den Turbulenzen in der Vorbereitungsphase nicht besser laufen können: Die Elf von Neo-Trainer Davor Saric feierte in Klein-Pöchlarn einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Erlauf musste sich zuletzt Ferschnitz 1:2 geschlagen geben, allerdings fehlte mit Legionär Jakub Maly noch einer der Neuzugänge. Gegen Bischofstetten sollte Maly aber wieder dabei sein und sein Pflichtspieldebüt für Erlauf feiern.

Münichreith ist am Samstag zu Gast in Ferschnitz. Beide Mannschaften hatten einen positiven Saisonstart und feierten einen Sieg. Bei den Münichreithern fehlte zuletzt noch Lukas Ballwein, der am Wochenende aber dabei sein sollte.

Am Sonntag starten dann St. Oswald und Yspertal in die neue Saison. Erstere gastieren um 17 Uhr beim USC Maria Taferl, der sich im Auftaktderby gegen Münichreith klar geschlagen geben musste.

Auf Yspertal wartet das schwierige Heimspiel gegen Frankenfels. Die Frankenfelser mussten sich im Auftaktmatch gegen Krummnußbaum nach einer 1:0-Führung schlussendlich doch noch 1:3-geschlagen geben und sind jetzt umso heißer auf den ersten Punktgewinn.

Spielfrei ist diese Runde der TSV Nöchling.

Die nächste Runde

Freitag, 20 Uhr: Waldhausen/Gloxwald – Klein-Pöchlarn.

Samstag, 17 Uhr: Krummnußbaum – Ardagger/Viehdorf III; 17.30 Uhr: Bischofstetten – Erlauf; 18 Uhr: Ferschnitz – Münichreith.

Sonntag, 17 Uhr: Maria Taferl – St. Oswald, Yspertal – Frankenfels.