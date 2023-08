Von Ambitionen nach vorn bis verspäteten Saisonstarts

Ambitionen nach vorne

Der USV Münichreith verstärkte sich im Sommer mit drei Neuzugängen gut und absolvierte auch eine erfolgreiche Vorbereitungsphase. Zuletzt musste man sich Scheibbs zwar 3:7 geschlagen geben, dennoch zieht Trainer Daniel Lehner ein positives Fazit: „Die Vorbereitung ist gut verlaufen. Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben.“ Dementsprechend orientieren sich auch die Erwartungen von Lehner nach oben: „Wir werden von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir gut hinein starten, können wir aber sicherlich vorne mitspielen. Das erste Spiel wollen wir auf jeden Fall gewinnen.“ Zum Auftakt wartet auf Münichreith nämlich das Derby zu Hause gegen Maria Taferl.

Auch in Klein-Pöchlarn möchte man sich dieses Jahr deutlich verbessern. Während man letzte Saison lediglich Rang zehn erreichen konnte, soll es diese Saison mit verbessertem Kader und erfolgreicher Vorbereitung für Trainer Thomas Kögl weiter nach vorne gehen: „Mein Ziel ist immer so um Platz vier. Die Vorbereitung verlief sehr zufriedenstellend mit einer hohen Trainingsbeteiligung. Ich bin sehr zuversichtlich.“

Für den SV Krummnußbaum soll es ebenfalls deutlich weiter nach vorne gehen als noch in der zurückliegenden Saison. Zu Beginn warten aber mit Frankenfels und Ardagger/Viehdorf gleich zwei harte Brocken. „Wir erwarten uns schon einiges. Wir haben einige Neuzugänge geholt und wollen so auf jeden Fall vorne mitspielen. Die Vorbereitung war okay“, resümiert Obmann-Stellvertreter Dominik Ledermüller.

Für Krummnußbaums Kapitän Stefan Grossberger (links) und Co. geht es nächste Woche los mit dem Auftaktspiel gegen Frankenfels. Das letzte Testspiel für die Krummnußbaumer gegen Gaflenz ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Foto: Michael Bouda

Angesichts des kurzfristigen Trainerwechsels in Bischofstetten gestaltete sich die Vorbereitung zuletzt ein wenig durchwachsen. Im letzten Testspiel gegen Weiten gab es für die SU Bischofstetten ein 1:1. Dennoch zeigt sich der Sportliche Leiter Alexander Schneider positiv gestimmt: „Wir hatten eine super Trainingsbeteiligung und ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir wurden in der vorherigen Saison Vierter. Das wollen wir dieses Jahr erneut bestätigen.“

Saisonstart mit Verspätung

Absteiger Waldhausen/Gloxwald ist in der ersten Runde noch spielfrei, danach wartet die Auftaktpartie gegen Klein-Pöchlarn. Mit der Vorbereitung zeigt sich Trainer Sebastian Ridler zufrieden: „Wir haben jetzt eine sehr junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 21,5. Da ist es natürlich nicht leicht. Wir haben aber bereits sehr gute Fortschritte gemacht und es sind alle fit. Unser Ziel ist das vordere Drittel.“

Auch der SKV St. Oswald startet erst mit Verspätung in die neue Saison. Die erste Partie gegen den SV Yspertal wurde nämlich bereits auf den 22. September verschoben. Dementsprechend beginnt die Voracek-Elf erst am 20. August in Maria Taferl mit der Meisterschaft.

Der SV Yspertal startet, ebenfalls am 20. August, gegen Frankenfels in die neue Saison. Auch wenn mit unter anderem Michael Kernstock und Rene Schaumüller wichtige Spieler noch fehlen werden, zeigt sich Trainer Roland Zimmerl optimistisch: „Mit der Vorbereitung bin ich einigermaßen zufrieden. Die Mannschaft hat das Potenzial für die Top-Sechs. Jetzt müssen wir das nur umsetzen.“

Harter Brocken zu Beginn

Der SV Erlauf geht mit neuem Spielertrainer und einigen Neuzugängen in die neue Saison. Im Auftaktspiel am 15. August wartet auf die Elf von Neo-Spielertrainer Eimantas Valaitis allerdings gleich der erste harte Brocken: Zu Hause empfängt man den USV Ferschnitz. „Das wird eine schwere Partie, allerdings werden wir alles daran setzen, erfolgreich mit einem Heimsieg zu starten. Ein konkretes Ziel gibt es nicht, denn die Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund. Wir wollen aber besser als letzte Saison abschneiden“, erklärt Funktionär Christoph Schimatschek.

Der TSV Nöchling beendete die zurückliegende Saison am letzten Tabellenplatz. Das soll dieses Jahr nicht mehr passieren. Zum Auftakt wartet zu Hause die SG Ardagger/Viehdorf. „Wir wollen auf keinen Fall ganz hinten landen. Eine Platzierung im Mittelfeld ist das Ziel. Mal schauen, wie es läuft. Die Vorbereitung war eigentlich ganz gut“, sagt Obmann Johann Schachenhofer.

Der USC Maria Taferl geht nach einigen Abgängen im Sommer geschwächt in die neue Saison. Zum Saisonauftakt wartet noch dazu gleich das Derby gegen Münichreith. „Wir wissen alle, dass es im Herbst nur funktionieren wird, wenn jeder für jeden kämpft. Das ist auch das gesetzte Ziel. Es wird sicherlich schwierig werden, weil der Kader vor allem bei zusätzlichen Ausfällen eng werden wird. Die Vorbereitung war aber ansonsten gut“, resümiert Sektionsleiter Raphael Colle.