Ungefährdeten Heimsieg gefeiert

Von Beginn an machen die Hausherren klar, wer am Ende das Spielfeld als Sieger verlassen will. Mit vielen Spielanteilen versucht man sich zum Torerfolg zu kombinieren. Der erste Treffer sollte dann nach 23 Minuten fallen. Über die linke Seite wird Marius-Stefan Albu in Szene gesetzt, das Leder landet direkt vor seinen Füßen und er schließt wuchtig ins Kreuzeck zur Führung ab. Bis zur Pause ändert sich am Spielgeschehen wenig, die Heimischen sind überlegen und bauen die Führung auch noch vor dem Pausenpfiff aus. Nach einem Freistoß von Florian Elser ist Andreas Lindenhofer mit dem Kopf zur Stelle.

Ungefährdet zum Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich am Bild in dieser Partie nichts. Es dauert nur vier Minuten, ehe Calin Siclovan von Marcel Bühringer bedient wird und zum 3:0 ins kurze Eck einschießt. Im Anschluss können die Hausherren auch schon mehrmals wechseln, wodurch die Partie ein bisschen abflacht. Den Schlusspunkt setzen erneut die Heimischen: Max Königshofer zieht ab, sein Schuss wird vom Verteidiger unglücklich abgefälscht und er fällt hinter dem Goalie in die Maschen zum 4:0-Endstand. Nach Verlustpunkten liegt die SG Ardagger/Viehdorf II nun einen Punkt vor Neumarkt, das gestern beim 2:2 gegen Yspertal Punkte liegen ließ.

Dominik Müllner (Trainer SG Ardagger/Viehdorf II): „Es war eigentlich nie wirklich gefährlich, dass etwas anbrennen würde. Der Sieg ist am Ende auf jeden Fall verdient. An der Spitze wird es jetzt wieder spannend.“

Harald Schobersberger (Trainer SV Erlauf): „Das war eine der besseren Leistungen von uns bis jetzt. Leider haben wir aber einige Eigenfehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben.“

Statistik:

SG Ardagger / Viehdorf II - Erlauf 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (23.) Albu, 2:0 (42.) Lindenhofer, 3:0 (52.) Siclovan, 4:0 (73.) Königshofer

Karten:

SG Ardagger / Viehdorf II: Kraft; Temper, Seba, Lindenhofer (57. Hochgatterer), Elser (65. Dirnberger), Siclovan (57. Auer), Königshofer, Bühringer, Albu (57. Resnitschek), Dirnberger Fabian, Amon (HZ. Ebner)

Erlauf: Arnold; Schmidt, Smahovsky, Vasek (80. Moser), De Monte, Thier, Daxbacher, Urban, Wenk, Hörmann (68. Reisinger), Martinka

156 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer