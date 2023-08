Ardagger/Viehdorf legte einen guten Start hin

Die ersten drei Runden sind absolviert, und für Ardagger/Viehdorf III stehen sechs Punkte – zwei Siege und eine Niederlage – in der Premierensaison in der 2. Klasse Yspertal zu Buche.

Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Nöchling in der Auftaktrunde und einer deutlichen 0:3-Pleite in Krummnussbaum gab es am vergangenen Wochenende im Heimspiel – dieses Mal ausgetragen in Ardagger als Vorspiel für die Regionalliga-Partie der ersten Kampfmannschaft gegen Rapid II – einen 2:1-Erfolg. Dabei mussten sich die Schützlinge von Trainer Marcel Hirnschrott nach einem Rückstand zurückkämpfen. „In der Anfangsphase haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, um ordentlich in die Partie zu finden. Da sind wir dann leider auch in Rückstand geraten. Danach hat die Mannschaft das aber wirklich gut gemacht“, durfte sich Hirnschrott freuen. Noch vor der Pause sorgte Marjan Gamsjäger aus kurzer Distanz nach einer Flanke für den Ausgleich, Niclas Jandl drehte durch einen Flachschuss aus knapp 20 Metern ins lange Eck in der zweiten Hälfte die Partie.

Über den Saisonstart mit zwei Siegen aus drei Partien zeigt sich Trainer Marcel Hirnschrott erfreut und ist stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben durchaus gute Leistungen bisher gezeigt. Wenn mir das vor der Meisterschaft jemand gesagt hätte, dass wir so einen Start hinlegen, hätte ich es sofort genommen.“ Dass es auch Rückschläge, wie etwa gegen Krummnussbaum, geben wird, ist ihm klar. „In manchen Situationen sind wir noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, aber das muss man einer so jungen Mannschaft zugestehen.“