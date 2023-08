Waldhausen/Gloxwald: Liga-Debüt gelungen

In Runde eins hatte der Absteiger Waldhausen/Gloxwald noch Schonfrist. Nach spielfreier Runde startete man aber am vergangenen Wochenende in die neue Saison in der neuen Liga. Mit einem 6:0-Heimsieg gegen Klein-Pöchlarn konnte man auch gleich ordentlich aufzeigen und einen erfolgreichen Saisonstart feiern.

Bereits von Spielbeginn an dominierten die Hausherren die Partie und gingen bereits in der siebenten Minute durch Julian Aigner in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff legte Elias Sandhofer noch mit einem Doppelpack nach. In Hälfte zwei gestaltete sich die Partie ebenso eindeutig. Für die Tore sorgten David Marx, abermals Julian Aigner und Ralf Rainbacher, sodass die SG Waldhausen/Gloxwald schlussendlich einen souveränen 6:0-Sieg feierte. „Wir sind defensiv gut gestanden und haben eigentlich keine Chancen der Gegner zugelassen. Auch nach der Pause haben wir nicht nachgelassen“, resümiert Trainer Sebastian Ridler.

Nach dem gelungenen Saisonstart ist die Erleichterung nun groß. Nach dem Abstieg in die neue Liga sowie dem großen Kaderumbruch war Trainer Sebastian Ridler vor dem Spiel noch etwas angespannt: „Wir haben jetzt eine sehr junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 21,5 Jahren. Die Liga kannte ich auch nicht wirklich, dementsprechend war ich schon etwas angespannt. Jetzt ist die Erleichterung natürlich umso größer, dass wir positiv in die neue Saison gestartet sind.“

Gelungener Saisonstart auch in Yspertal

Neben der SG Waldhausen/Gloxwald starteten auch St. Oswald und Yspertal erst am vergangenen Wochenende in die neue Saison. Während sich St. Oswald in Maria Taferl geschlagen geben musste, startete der SV Yspertal ähnlich gut in die Meisterschaft: Gegen Titelaspirant Frankenfels gewann die Elf von Trainer Roland Zimmerl 3:2. „Die Mannschaft ist nach dem Rückstand super zurückgekommen und hat insgesamt eine starke Leistung gezeigt“, sagt Zimmerl.