Waldhausen/Gloxwald weiterhin makellos

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse startete die SG Waldhausen/Gloxwald perfekt in die neue Saison in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland und feierte am vergangenen Wochenende gegen St. Oswald den vierten Sieg im vierten Spiel. Damit ist die Elf von Trainer Sebastian Ridler auch die einzige Mannschaft der Liga, die alle Spiele bis dato gewinnen konnte.

Auch wenn die Rollenverteilung vor der Partie gegen die punktelosen St. Oswalder klar war, tat sich Waldhausen/Gloxwald in St. Oswald schwer. Die Gastgeber hatten vor allem in Hälfte eins mehr Spielanteile und waren aggressiver. Die Tore machten aber die Gäste. Bereits in den ersten 45 Minuten führte die SG nach Toren von Lukas Wiesmüller, Elias Sandhofer und Elias Sponseiler 3:0.

„Das war bis jetzt unsere schlechteste Leistung“

Zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft zeigt sich Trainer Sebastian Ridler deshalb nicht: „Das war bis jetzt unsere schlechteste Leistung. Wir haben viele Fehler gemacht, während St. Oswald aggressiver war. Wir haben aus wenigen Chancen aber die Tore gemacht.“

Nach der Pause verlief die Partie ähnlich, wobei beide Teams noch je zwei Tore erzielten. Die Partie endete mit 5:2 für Waldhausen/Gloxwald. „Effizienz hat im Endeffekt gewonnen“, resümiert Ridler.

Während die direkten Konkurrenten Bischofstetten und Ferschnitz je nur einen Punkt holen konnten, feierte die SG Waldhausen/Gloxwald den vierten Sieg im vierten Spiel und steht nun als einziges Team mit der maximalen Punktzahl da. „Es läuft natürlich sehr gut bei uns gerade. Die schwierigen Gegner kommen aber erst“, so Sebastian Ridler.

Bereits am kommenden Wochenende steht das Duell mit Frankenfels am Programm. Danach wartet Ardagger/Viehdorf auf die Ridler-Elf. „Frankenfels kann ich sehr schwer einschätzen. Ich glaube, dass das eine sehr schwierige Partie werden wird.“