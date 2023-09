Der erste Zähler für St. Oswald

Die Saison startete für den SKV St. Oswald alles andere als optimal. Noch vor dem ersten Saisonspiel zog sich Legionär Jozef Martonka einen Meniskusriss zu und stand Trainer Roland Voracek bisher nicht zur Verfügung. Gegen Bischofstetten kam dann noch die Verletzung von Hannes Reutner dazu. In den ersten vier Spielen musste man sich auch geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende gab es mit dem 1:1 gegen Klein-Pöchlarn aber endlich den ersten Punkt für die Voracek-Elf: „Ich bin sehr froh, dass es jetzt mit dem ersten Punkt geklappt hat. Das ist sehr wichtig für die gesamte Mannschaft.“

Doppelrunde steht am Programm

Am kommenden Wochenende geht es für die St. Oswalder gleich weiter mit der nächsten Doppelrunde. Am Freitag wartet Yspertal und am Sonntag geht es zu Hause gegen Erlauf. Nach seiner Rippenfraktur könnte Hannes Reutner wieder dabei sein. „Wir bereiten uns jetzt wieder auf die Doppelrunde vor. Ein Sieg ist auf jeden Fall das Ziel. Eventuell kann auch Hannes Reutner wieder dabei sein. Das ist aber noch nicht sicher“, erklärt St. Oswalds Coach Roland Voracek.