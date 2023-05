St. Oswald kann endlich jubeln

Sowohl für St. Oswald als auch für Nöchling lief die Saison bis dato überhaupt nicht nach Plan. Beide Teams lagen seit Saisonbeginn auf den untersten Tabellenrängen und kamen nie wirklich in Fahrt. Am vergangenen Sonntag standen sich die beiden Mannschaften im Kellerduell gegenüber und kämpften um den ersten Sieg in der Frühjahrssaison.

Bei Nöchling fehlte neben Stammspieler Fabian Schopf auch Top-Scorer Fabian Schachenhofer nach der fünften Gelben Karte. Bei Gegner St. Oswald war hingegen Legionär Jozef Martonka wieder dabei, der im Yspertal-Spiel fehlte.

Von Beginn an lieferten sich die beiden Teams ein umkämpftes Duell, wobei St. Oswald insgesamt zu den besseren Chancen kam: In der 20. Minute verwertete Matthias Fischl einen Elfmeter zum 1:0. Zuvor wurde Christian Wimmer im Strafraum zu Fall gebracht. In der 76. Minute legte Jozef Martonka mit dem 2:0 nach. Nöchling kam in der 85. Minute durch Oliver Ringler mit dem 1:2-Anschlusstreffer nochmals heran, schlussendlich blieb es allerdings beim Sieg für die Gastgeber aus St. Oswald. „Es war eine schwierige Partie für uns und die Niederlage müssen wir so akzeptieren. Leider haben uns zusätzlich einige wichtige Spieler gefehlt“, erklärt Nöchlings Obmann Johann Schachenhofer.

St. Oswalds Trainer Roland Voracek zeigt sich mit der Leistung seiner Mannschaft hingegen zufrieden: „Wir waren über das gesamte Spiel gesehen sicher die bessere Mannschaft. Wir hatten gute Torchancen und haben hinten souverän verteidigt.“

Nöchling ist neues Tabellenschlusslicht

Für St. Oswald geht damit eine lange Durststrecke zu Ende. Nach dem letzten Pflichtspielsieg am zweiten Oktober des vergangenen Jahres, damals war es ein 4:1-Sieg ebenfalls gegen Nöchling, klappte es für die Voracek-Elf jetzt wieder mit drei Punkten. „Der Sieg ist sehr wichtig für uns. Jetzt ist einmal für mindestens eine Woche die Rote Laterne weg“, freut sich der St. Oswald-Coach.

St. Oswald konnte mit dem Sieg nämlich Nöchling in der Tabelle überholen. Beide Teams haben zwar acht Punkte bis dato gesammelt, allerdings hat St. Oswald beide direkten Duelle gewonnen und liegt deshalb an vorletzter Stelle.

Kommende Woche warten sowohl auf Nöchling als auch auf St. Oswald bereits die nächsten schwierigen Aufgaben: Während St. Oswald in Frankenfels beim Tabellendritten gastiert, empfängt Nöchling zu Hause den Vierten Bischofstetten. Dann wird allerdings Top-Scorer Fabian Schachenhofer nach seiner Sperre voraussichtlich wieder dabei sein.