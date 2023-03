Klein-Pöchlarn feiert Heimsieg

Die erste Halbzeit des Auftaktspiels zwischen dem USV Klein-Pöchlarn und dem TSV Nöchling gestaltete sich sehr ausgeglichen. Beide Teams kamen gut ins Spiel und hatten Chancen auf die Führung. Allerdings gelang es weder Klein-Pöchlarn noch Nöchling in den ersten 45 Minuten ein Tor zu erzielen.

Partie in Schlussphase gedreht

Nach dem Seitenwechsel legte die Heimelf einen Zahn zu und war die bessere Mannschaft. Dennoch gelang es in der 56. Minute den Gästen aus Nöchling, das erste Tor der Partie mit einem Weitschuss von Florian Spiegl zu erzielen. In der Schlussphase konnten aber die Gastgeber aus Klein-Pöchlarn die Partie drehen. Zuerst glich Mihai-Lucian Foca in der 77. Minute aus. Acht Minuten später erzielte Oliver Schmid den Führungstreffer für die Heimmannschaft.

Johann Schachenhofer, Obmann TSV Nöchling: „Wir haben sehr gut begonnen und hatten in der ersten Halbzeit einige gute Chancen. Nach der Pause ist aber Klein-Pöchlarn besser geworden und wir haben ein bisschen den Faden verloren. Die Leistung von uns war aber insgesamt ganz gut.“

Thomas Kögl, Trainer USV Klein-Pöchlarn: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Nach dem Gegentor sind wir drangeblieben und konnten die Partie noch gewinnen.“

Kleinpöchlarn - Nöchling 2:1 (0:0)

Freitag, 24. März 2023, Klein-Pöchlarn, 100 Zuseher, SR Andreas Ladan

Tore:

0:1 Florian Spiegl (56.)

1:1 Mihai-Lucian Foca (77.)

2:1 Oliver Schmid (85.)

Kleinpöchlarn: R. Gruber - R. Reiner, M. Lagler, P. Schwarzinger - E. Belubekyan (68. R. Vogel), M. Ronec, M. Lagler, T. Schwarzinger (73. O. Schmid) - C. Silberknoll - J. Maly, M. Foca (89. C. Yilmaz); M. Hochenauer, L. Haberleitner

Trainer: Thomas Kögl

Nöchling: M. Hader, D. Heindl (HZ. T. Schwarzel), M. Schachenhofer, F. Schopf (83. P. Schwarzel), J. Muttenthaler, M. Fischl, F. Freinschlag, F. Schachenhofer, M. Grabner, T. Dörr, F. Spiegl (69. D. Pilz); J. Geyrhofer, C. Deisel

Trainer: Michael Naderer

Karten:

Gelb: Ernest Belubekyan (12., Foul), Michael Lagler (43., Foul), Jakub Maly (90., Kritik) bzw. Tobias Dörr (4., Foul), Tobias Schwarzel (58., Unsportl.), Mario Fischl (84., Foul)