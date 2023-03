Mit Niederlage ins Frühjahr

Die Ausgangslage war klar: Für Frankenfels sollte ein Sieg her, um mit der Titelentscheidung noch etwas zu tun zu haben, für Ferschnitz galt es, den Anschluss zu wahren. Die Partie beginnt zunächst unspektakulär. Der Großteil spielt sich in der ersten halben Stunde im Mittelfeld ab, auf beiden Seiten wird viel mit langen Bällen probiert, Chancen gibt es wenige. Nach 31 Minuten nutzen die Gäste dann eine Freistoßflanke per Kopf zum Führungstreffer. Danach versuchen die Hausherren zurückzukommen, fangen sich aber wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff das zweite Gegentor ein. Nach einem eigenen Freistoß klären die Gäste denn Ball, der Ferschnitz-Keeper bekommt den Ball weit vor dem eigenen Tor und trifft im Klärungsversuch den Frankenfelser Stürmer, von dem Ball in hohem Bogen ins eigene Tor abprallt.

Kalter Nackenschlag

Mit dem Vorsatz, noch einmal in die Partie zurückzufinden, startet Ferschnitz in die zweite Hälfte, diesem Vorhaben machen die Gäste aber kurz nach dem Seitenwechsel einen Strich durch die Rechnung. Sascha Fahrngruber wird per Diagonalpass freigespielt, nimmt sich den Ball mit und schließt ins lange Eck zum 0:3 ab, die Partie damit entschieden. Ab der 63. Minute agiert Ferschnitz dann in Überzahl, Patrick Niederer wird zieht als letzter Mann die Notbremse und wird vom Platz gestellt. Diese Überzahl hält jedoch nur wenige Minuten. Aufseiten von Ferschnitz muss Bernhard Zehetner mit Gelb-Rot vom Platz, der Schiedsrichter sieht eine Schwalbe des Stürmers und zeigt ihm das zweite Mal den Gelben Karton. Kurz vor Spielende gelingt den Hausherren noch der Ehrentreffer: Milan Vukovic, der mittlerweile nach vorne gerückt ist, überlupft den Tormann, Lukas Kromoser drückt den Ball letztlich über die Linie. Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen.

Gerhard Schnabl (Trainer USV Ferschnitz): "Wir haben einfach zu wenige Chancen herausgespielt, der Sieg geht also in Ordnung. Wir konnten nie wirklich gefährlich werden, da muss man dem Gegner gratulieren. Für nächste Woche brauchen wir eine Steigerung. Dass uns Bernhard jetzt gesperrt nicht zur Verfügung steht, ist natürlich nicht optimal."

Martin Stupphann (Trainer FCU Frankenfels): „Wir waren von der 1. bis zur 90. Minute die bessere Mannschaft, Ferschnitz hatte genau zwei Torchancen. Der Schiedsrichter war sehr gut, da kann man überhaupt nichts sagen. In Überzahl hat der Gegner kurz Druck gemacht, bis zur Gelb-Roten Karte. In der Schlussphase hatten Deuretzbacher und Kroslak noch sehr gute Chancen. Wir hätten auch noch höher gewinnen können.“

Ferschnitz - Frankenfels 1:3 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Ferschnitz, 100 Zuseher, SR Nebi Güclü

Tore:

0:1 Dominik Tod (31.)

0:2 Michael Grubner (45+1.)

0:3 Sascha Fahrngruber (48.)

1:3 Lukas Kromoser (89.)

Ferschnitz: M. Mollatz - B. Weinzierl, S. Elser (81. K. Hinteregger), L. Kromoser - B. Zehetner, J. Schneckenreither - M. Vukovic, P. Zehetner - K. Bachler - D. Sitz - M. Lochner (HZ. M. Berger); M. Kaltenbrunner, J. Veigl, F. Eder

Trainer: Gerhard Schnabl

Frankenfels: C. Klauser - J. Wieland, D. Tod (53. N. Pfeffer), J. Niederer - M. Deuretzbacher (82. D. Rottensteiner), P. Niederer - J. Kroslak - C. Winter (75. F. Gabauer) - S. Fahrngruber, M. Wutzl, M. Grubner; F. Hofegger, K. Karner

Trainer: Martin Stupphann

Karten:

Gelb: Bernhard Zehetner (42., Foul), Martin Berger (51., Foul), Bastian Weinzierl (90+1., Foul) bzw. Dominik Tod (44., Foul), Jonas Niederer (57., Foul)

Gelb-Rot: Bernhard Zehetner (71., Unsportl.) bzw. keine

Rot: keine bzw. Patrick Niederer (63., Torchancenverh.)