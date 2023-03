Pflichtsieg zum Saisonauftakt

Die Partie gestaltete sich von Beginn an umkämpft und nicht so eindeutig wie man aufgrund der Tabellensituation vermuten würde. Bischofstetten hatte zwar mehr vom Spiel und kam zu guten Chancen, allerdings hielten die Gäste aus St. Oswald gut dagegen. Eine der besten Chance der Gastgeber hatte Lukas Zuser in Hälfte eins, allerdings rettete für St. Oswald die Stange.

Nach der Pause waren es die St. Oswalder, die die bis dahin gefährlichste Tormöglichkeit durch Neuzugang Jozef Martonka hatten. Allerdings hielt Bischofstettens Marco Obetko mit einer Parade die Gastgeber im Spiel.

Gansberger rettet drei Punkte

In der 75. Minute gelang der SU Bischofstetten dann das erlösende Tor durch Thomas Gansberger nach Vorarbeit von Stefan Conka. Die knappe Führung hielt bis zum Spielende und Bischofstetten konnte damit den Pflichtsieg zum Saisonstart einfahren.

Alexander Schneider, Sportlicher Leiter SU Bischofstetten: „Wir haben ein schweres Spiel erwartet und so ist es auch gekommen. Wir hatten zu Beginn viele Chancen, die wir nicht genutzt haben. Schlussendlich konnten wir aber gegen eine starke St. Oswalder Mannschaft verdient gewinnen. Das ist ein sehr wichtiger Sieg zum Saisonstart.“

Roland Voracek, Trainer SKV St. Oswald: „Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Wir haben eine starke Leistung gezeigt, konnten aber unsere Chancen nicht nutzen. Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft.“

Bischofstetten - St. Oswald 1:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Bischofstetten, 110 Zuseher, SR Jürgen Mosch

Tore:

1:0 Thomas Gansberger (75.)

Bischofstetten: M. Obetko - T. Maierhofer - J. Slowik - C. Schagerl - S. Conka (83. T. Zeilinger), M. Schober - O. Gabor - L. Zuser, M. Schober (69. K. Khilobok) - S. Kerschner - T. Gansberger (84. R. Baier); M. Marchhart, P. Daxböck, N. Baier

Trainer: Thomas Kern

St. Oswald: F. Mucska, B. Sponseiler, F. Leonhartsberger, J. Martonka, H. Reutner, M. Pavlovic, C. Wimmer, M. Fischl, M. Fichtinger, S. Katzengruber, T. Hilber (89. T. Hinterndorfer); C. Schwarzl, D. Forsthofer, S. Forsthofer, M. Lameraner

Trainer: Roland Voracek

Karten:

Gelb: Stefan Conka (68., Foul), Jakub Slowik (84., Foul) bzw. Christian Wimmer (80., Foul), Hannes Reutner (90+1., Foul)