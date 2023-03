Positiver Start in das Frühjahr

Der USV Münichreith musste mit einem geschwächten Kader in die Frühjahrssaison starten. Neben Philipp Brunner fehlten auch Thomas Haselböck und Andreas Hackl verletzungsbedingt. Dennoch zeigte die Gastmannschaft von Beginn an eine gute Leistung und stand defensiv kompakt. Offensiv wurde man vor allem über Konter gefährlich.

In der 17. Minute fiel das erste Tor der Partie. Münichreiths Martin Hrosovsky konnte im Strafraum nurmehr durch ein Foul gestoppt werden, woraufhin der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Für die Gäste verwertete Legionär Andrej Majstinik den Elfmeter souverän zum 1:0.

Acht Minuten später gelang den Erlaufern der Ausgleichstreffer. Neuzugang Peter Martinka erzielte das 1:1. Das Unentschieden hielt allerdings nicht lange. Direkt nach dem Anstoß brachte erneut Andrej Majstinik die Münichreither in Führung. Mit einer knappen, aber verdienten Führung für Münichreith gingen die beiden Teams in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Erlauf kam nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 57. Minute nutzte Münichreiths Spielertrainer Daniel Lehner mit einem schnell ausgeführten Freistoß einen Moment der Unachtsamkeit in der Erlaufer Defensive aus und erhöhte auf 3:1.

Spannende Schlussphase

In der Schlussphase gelang es den Gastgebern die Partie nochmals spannend zu machen. Zuerst wurde Münichreiths Doppeltorschütze Andrej Majstinik mit der zweiten Gelben Karte ausgeschlossen. Danach gelang Erlaufs Fabian De Monte in der 90. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. Für den Ausgleich blieb allerdings keine Zeit mehr und so ging der USV Münichreith als Gewinner vom Platz.

Harald Schobersberger, Trainer SV Erlauf: „Das war sicherlich eine verdiente Niederlage. Wir haben keine gute Leistung gezeigt mit wenig Laufbereitschaft. Zum Schluss sind wir besser geworden, aber da war es leider zu spät.“

Daniel Lehner, Trainer USV Münichreith: „Ich bin auf die Mannschaft sehr stolz. Wir hatten einige Ausfälle, die wir aber super kompensieren konnten. Sicherlich besteht spielerisch noch Luft nach oben, allerdings bin ich trotzdem mit der Leistung zufrieden. Das war ein verdienter und sehr wichtiger Sieg für uns zum Saisonauftakt.“

Erlauf - Münichreith 2:3 (1:2)

Samstag, 25. März 2023, Erlauf, 80 Zuseher, SR Haumer Karl

Tore:

0:1 Andrej Majstinik (17.)

1:1 Peter Martinka (25.)

1:2 Andrej Majstinik (26.)

1:3 Daniel Lehner (57.)

2:3 Fabian De Monte (90.)

Erlauf: E. Musa, A. Mitmasser, P. Martinka (86. J. Arnold), F. Hörmann, M. Smahovsky, P. Vasek, F. De Monte, F. Thier, S. Daxbacher, M. Budak (77. J. Reisinger), F. Wenk (62. S. Schmidt)

Trainer: Harald Schobersberger

Münichreith: L. Lackner - B. Jagsch (83. T. Bierbaumer) - L. Ballwein - P. Hebenstreit - A. Majstinik, A. Weißengruber - E. Mühlberger (77. K. Alagic) - D. Hametner - M. Mihok, D. Lehner - M. Hrosovsky; M. Hametner, J. Bierbaumer

Trainer: Daniel Lehner

Karten:

Gelb: keine bzw. Andrej Majstinik (75., Unsportl.)

Gelb-Rot: keine bzw. Andrej Majstinik (85., Foul)