Saisonstart mit Niederlage

Nach einer Anlaufphase zu Beginn der Partie, in der keine Mannschaft wirklich gefährlich wurde, legte dann vor allem die Heimmannschaft von Maria Taferl einen Zahn zu und kam besser ins Spiel. Die Gäste aus Krummnußbaum kämpften im ersten Pflichtspiel unter Trainer Simon Heinzl vor allem mit vielen Fehlpässen und Eigenfehlern.

Schnelle Führung nach der Pause

Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnte Maria Taferl nach der Pause relativ schnell den Führungstreffer erzielen. Patrick Luegbauer brachte seine Mannschaft nach einem Freistoß von Simon Mairhofer in Minute 50 verdient in Führung. Die Gastgeber waren die spielbestimmende Mannschaft und ließen wenige gefährliche Aktionen der Krummnußbaumer zu. In der 80. Minute legte Fabian Winkler nach und erhöhte auf 2:0. Krummnußbaum konnte kurz darauf zwar durch Christoph Schmidinger noch auf 1:2 verkürzen, allerdings verteidigte die Heimelf in der restlichen Schlussphase gut und sicherte sich drei Punkte zum Saisonauftakt.

Dominik Ledermüller, Obmann Stellvertreter SV Krummnußbaum: „Das war eine schlechte Leistung von uns. Wir hätten uns vor der Partie viel vorgenommen, allerdings haben wir sehr viele Eigenfehler und Fehlpässe gemacht. Maria Taferl hat auf jeden Fall verdient gewonnen.“

Raphael Colle, Sektionseiter USC Maria Taferl: „Wir sind defensiv gut gestanden und waren vor allem in Hälfte zwei die dominante Mannschaft. Wir können sehr zufrieden mit dem Saisonstart sein.“

Maria Taferl - Krummnussbaum 2:1 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Maria Taferl, 80 Zuseher, SR Emre Kaya

Tore:

1:0 Patrick Luegbauer (50.)

2:0 Fabian Winkler (80.)

2:1 Christoph Schmidinger (82.)

Maria Taferl: D. Hofmann - D. Ungerböck, C. Luegbauer - P. Luegbauer, F. Reithmayer, L. Lindenhofer (70. F. Winkler) - C. Schatz - T. Scheer (76. D. Ebner), S. Mairhofer, A. Hofbauer (88. D. Schmid) - A. Rapolter; B. Brankl

Trainer: Alexander Schrenk

Krummnussbaum: T. Klacansky, D. Gruber (62. A. Kirchner), A. Frühwirth, M. Olgun (82. A. Yesilöz), M. Riedl, H. Schmidinger, I. Glvac, P. Winkelmann, C. Schmidinger, M. Gratzer, S. Grossberger; M. Gallenbacher, K. Demirci, M. Anderst, M. Olgun

Trainer: Simon Heinzl

Karten:

Gelb: Alexander Rapolter (57., Foul), Fabian Winkler (72., Unsportl.) bzw. keine