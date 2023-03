Tabellenführer zu Fall gebracht

Die Hausherren starten wie aus der Pistole geschossen und kommen schon nach vier Minuten zum Führungstreffer. Nach einer Kombination geht Robert Schmerleib durch die Abwehr und schließt zum 1:0 ab. Nur wenige Minuten später folgt jedoch bereits der Ausgleich von Neumarkt. Nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr der Hausherren landet der Ball nach einem Geplänkel vor den Füßen von Jakub Mikula, der dankend zum 1:1 einschießt. Im Anschluss flaut die Partie ein bisschen ab, das Geschehen spielt sich größtenteils im Mittelfeld ab. Als alle schon mit dem Pausenpfiff rechnen, kommt dann doch noch ein Angriff der Heimischen über die Seite durch, eine Hereingabe in die Mitte von Schmerleib landet bei Kilian Hehenberger, der aus ca. 10 Metern platziert ins Eck abschließt zur Pausenführung.

Sieg über die Zeit gebracht

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel baut Ardagger/Viehdorf dann die Führung noch weiter aus, erneut trägt sich Schmerleib in die Schützenliste ein. Eine Flanke verwertet er per Kopf zum 3:1. Danach verabsäumen es die Hausherren, noch weiter nachzulegen und die Partie frühzeitig zu entscheiden, so kommen die Gäste nach 81 Minuten noch zum Anschlusstreffer. Ein Freistoß findet den Weg durch die Mauer hindurch und landet leicht abgefälscht im Netz zum 3:2. In den Schlussminuten versucht der Tabellenführer alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Die Hausherren bringen den Sieg jedoch über die Zeit und damit gleichzeitig den Tabellenführer zu Fall. Der Rückstand des Tabellenzweiten beträgt damit nur noch einen Punkt.

Dominik Müllner (Trainer SG Ardagger/Viehdorf II): "In der ersten Halbzeit hatten wir eine Phase mit einem kleinen Durchhänger, da ist das 2:1 noch zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Nach dem 3:1 müssen wir das Spiel eigentlich schon früher entscheiden. Mit dem Start ins Frühjahr können wir zufrieden sein."

Patrick Gruber (Trainer SV Neumarkt): "Wir haben heute die Tore immer nach Eigenfehlern bekommen. Anonsten hat die Leistung der Mannschaft sehr gut gepasst. Für mich war es eine ziemlich ausgeglichene Partie, in der der Gegner schlussendlich mehr Glück hatte."

SG Ardagger / Viehdorf II - Neumarkt 3:2 (2:1)

Samstag, 25. März 2023, Viehdorf, 150 Zuseher, SR Andreas Kaiblinger

Tore:

1:0 Robert Schmerleib (4.)

1:1 Jakub Mikula (10.)

2:1 Kilian Hehenberger (45+1.)

3:1 Robert Schmerleib (51.)

3:2 Marcel Fuchs (81., Freistoß)

SG Ardagger / Viehdorf II: B. Tober - P. Amon - F. Elser (75. G. Ebner) - A. Lindenhofer - M. Bühringer (71. M. Königshofer) - R. Schmerleib (71. A. Frisch) - M. Seba, M. Temper - S. Weniger, K. Hehenberger (90+2. F. Dirnberger) - M. Albu (HZ. C. Siclovan); S. Bauer

Trainer: Dominik Müllner

Neumarkt: F. Straninger, M. Stöger (8. M. Puppenberger), L. Blauensteiner (73. S. Kramer), T. Langthaler, J. Mikula, R. Reithner, B. Grünberger, M. Wagner, D. Schachner, D. Grabner (57. M. Fuchs), J. Gundacker (73. J. Sambs); F. Elezaj, M. Ramsauer

Trainer: Patrick Gruber

Karten:

Gelb: Marius-Stefan Albu (30., Foul), Mario Seba (32., Foul), Max Königshofer (77., Foul), Andreas Lindenhofer (86., Foul) bzw. Benedikt Grünberger (34., Foul), Michael Puppenberger (90., Foul)