Erlaufer Negativserie nahm Tiefpunkt

Für den SV Erlauf lief die Saison bis dato noch überhaupt nicht. Im Sommer verstärkte man sich mit neuem Trainer und neuen Legionären, allerdings konnte man in den ersten fünf Spielen bis dato lediglich einen Punkt sammeln. Zuletzt kam man dann mit der 1:9-Niederlage vorm heimischen Publikum gegen Münichreith an einen Tiefpunkt. Für den Ehrentreffer der Partie sorgte Michael Moser in der 89. Minute. „Mir fehlen die Worte. Ich habe keine Ahnung, woran es heute gelegen ist. Keiner hat gekämpft. Vom Kader her sind eigentlich alle fit“, zeigt sich Spielertrainer Eimantas Valaitis fassungslos nach der Niederlage.

Jetzt wartet St. Oswald

Bis dato hatten es die Erlaufer allerdings vor allem mit starken Gegnern zu tun. Neben Münichreith verlor man gegen Ferschnitz, Bischofstetten und Waldhausen/Gloxwald. Am kommenden Wochenende bekommt der SV Erlauf die nächste Chance zu punkten. Dieses Mal geht es für die Valaitis-Elf gegen die punktegleichen St. Oswalder um den Sprung aus dem Tabellenkeller. Zuvor möchte man aber an der Problemlösung arbeiten, wie Eimantas Valaitis berichtet: „Wir haben diese Woche eine Besprechung mit allen, um die vorhandenen Probleme zu lösen. Dann wollen wir gegen St. Oswald wieder punkten.“