Erlaufs Negativserie hält weiterhin an

Der SV Erlauf steckt in einer sportlichen Krise. Seit Beginn der Frühjahrssaison konnte der Tabellenelfte als einzige Mannschaft in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland keinen Punkt ergattern und war vor dem Tor erst viermal erfolgreich. Gegen Münichreith und Klein-Pöchlarn war man knapp dran am Punktgewinn, gegen Neumarkt und Ardagger/Viehdorf II setzte es hingegen klare Niederlagen.

Am vergangenen Wochenende musste sich der SV Erlauf gegen den USC Maria Taferl 1:3 zum fünften Mal in Folge geschlagen geben. Für das einzige Tor der Erlaufer sorgte Felix Thier in der 60. Minute. „In der ersten Halbzeit haben wir etwas ausprobiert, was aber überhaupt nicht aufgegangen ist. Da war Maria Taferl klar überlegen. In der zweiten Halbzeit habe ich das System wieder umgestellt, da waren wir dann überlegen und hatten einige sehr gute Chancen“, resümiert Trainer Harald Schobersberger.

Neues Legionärstrio noch nicht in Topform

Im Winter verpflichtete der SV Erlauf erst ein neues Legionärstrio rund um Peter Martinka, Patrik Vasek und Martin Smahovsky. Allerdings konnten die drei bis dato noch nicht den erhofften Unterschied ausmachen und eine Steigerung zur Herbstsaison bewirken. Lediglich Peter Martinka konnte bis jetzt ein Tor aus fünf Spielen erzielen.

Darüber hinaus kämpft Trainer Harald Schobersberger bereits seit Beginn der Frühjahrssaison mit einem dünnen Kader und vielen Ausfällen. Mit Andreas Mitmasser fehlte beispielsweise in den zurückliegenden Partien ein wichtiger Stammspieler.

„Es läuft zurzeit einfach nicht gut bei uns. Gegen Maria Taferl wäre zuletzt sicherlich ein Punkt drinnen gewesen, aber da fehlte uns dann auch das notwendige Glück. Wir brauchen einfach einmal zwei gute Halbzeiten, um zu punkten“, erklärt der Erlauftaler Coach.

Am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Harald Schobersberger spielfrei und kann in Ruhe die Kräfte für die zweite Hälfte der Frühjahrssaison mobilisieren. Danach bekommt man gegen Ferschnitz die nächste Chance auf den ersten Punktgewinn.