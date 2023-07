Trainerwechsel in Erlauf

Nach dem eher durchwachsenen Ergebnis der vergangenen Saison entschied man sich in Erlauf mit Trainer Harald Schobersberger fortan getrennte Wege zu gehen. „Harald (Anm. Schobersberger) hat den Verein in einer schwierigen Situation übernommen und dafür sind wir ihm sehr dankbar. Jetzt war es aber an der Zeit für eine Veränderung“, erklärt Erlaufs Sektionsleiter-Stellvertreter Christoph Schimatschek.

Ab sofort wird ein neuer Spielertrainer das Zepter in Erlauf übernehmen: Eimantas Valaitis coachte zuvor Wolfsbach in der 2. Klasse Ybbstal und erreichte Platz elf. Davor war Valaitis beim SCU St. Georgen/Y. unter Vertrag. „Die Möglichkeit mit dem neuen Trainer hat sich relativ spontan ergeben. Wir haben uns dann zusammengesetzt und konnten uns rasch einigen. Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Spielertrainer“, sagt Schimatschek.

Veränderungen auchbei den Legionären

Auch im Kader der Erlaufer gibt es einige Neuerungen: Das Legionärs-Trio mit Patrik Vasek, Martin Smahovsky und Peter Martinka wird künftig nicht mehr bei Erlauf spielen und ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Dafür verpflichtete man die beiden Legionäre vom USV Klein-Pöchlarn Jakub Maly und Miroslav Ronec. „Die beiden werden die Mannschaft auf jeden Fall verstärken können“, zeigt sich Schimatschek überzeugt.

Am vergangenen Montag startete man in Erlauf bereits mit dem ersten Training der Vorbereitungsphase. Das erste Testspiel findet nun am 14. Juli gegen Raxendorf statt.