Herbstsaison mit Kantersieg beendet

Für den SV Krummnußbaum hätte der Abschluss der Herbstsaison nicht besser laufen können. Vor heimischem Publikum feierte die Mannschaft gegen St. Oswald ein Torfest und fertigte den Gegner mit 10:1 ab.

Vor allem einer war für die St. Oswalder Defensive nicht zu bändigen: Top-Scorer Bruno Cernansky traf insgesamt fünfmal und trug somit maßgeblich zum Kantersieg der Krummnußbaumer bei. Somit kürte sich Cernansky mit 20 Saisontoren auch zum Torschützenmeister der Herbstsaison. „Das war eine super Vorstellung der Mannschaft zum Abschluss. Bruno (Anm. Cernansky) war für die St. Oswalder gar nicht zu halten“, resümiert Sektionsleiter Dominik Ledermüller.

Igor Glvac verabschiedet sich aus Krummnußbaum

Einen Wermutstropfen gab es für die Krummnußbaumer an diesem Tag allerdings. Für Legionär Igor Glvac war der Kantersieg gegen St. Oswald nämlich das letzte Spiel im Krummnußbaumer Dress. Der Slowake kehrt wieder zurück in seine Heimat. „Wir hätten sehr gerne den Vertrag mit Igor Glvac verlängert. Er war eine wichtige Stütze für unsere Mannschaft. Allerdings hat er uns bereits gesagt, dass er zurück in seine Heimat gehen möchte. Wir wünschen ihm natürlich auf seinem Weg alles Gute und danken ihm für die zwei Saisonen bei uns“, erklärt Ledermüller.

Der SV Krummnußbaum beendet damit die Herbstsaison mit 28 Punkten am zweiten Tabellenplatz. Auf Herbstmeister Bischofstetten fehlen dem SVK sechs Punkte.