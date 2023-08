Krummnußbaum: Neuen Coach vorgestellt

Nach dem kurzfristigen Trainerwechsel in Bischofstetten entschied sich auch der SV Krummnußbaum kurz vor Saisonstart dazu, mit dem bisherigen Coach Simon Heinzl getrennte Wege zu gehen, wie der Sportliche Leiter Dominik Ledermüller erklärt: „Es hat einfach nicht gepasst. Simon (Anm. Heinzl) hat selbst privat viel zu tun und so haben wir uns dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen.“

Der neue SVK-Coach Martin Ledermüller war zuletzt Co-Trainer in Pöchlarn und wurde mit der Kampfmannschaft in der 1. Klasse West Vierter. Zuvor war er bereits einige Jahre in Krummnußbaum. Gemeinsam mit Sohn und Co-Trainer Dominik Ledermüller wird er nun zumindest bis in den Winter die Krummnußbaumer coachen. „Er wollte eigentlich jetzt eine Pause machen. Da wir aber jemanden gesucht haben, hat er sich dazu bereit erklärt, auf jeden Fall einmal im Herbst den Trainerposten zu übernehmen“, so Co-Trainer und Sportlicher Leiter Dominik Ledermüller.

Das Debüt gab das neue Vater-Sohn-Duo am vergangenen Dienstag beim Auftaktspiel in Frankenfels. Nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand drehte die Ledermüller-Elf in der zweiten Halbzeit die Partie und feierte schlussendlich einen 3:1-Auftaktsieg. „Das war eine tadellose Leistung der Mannschaft. Jeder hat für jeden gekämpft“, resümiert Dominik Ledermüller.