Frühjahrsstart mit Sieg gerettet

Sowohl Krummnußbaum als auch Erlauf mussten sich im ersten Spiel der Frühjahrssaison geschlagen geben. Dementsprechend lautete die Devise sowohl bei Krummnußbaums Co-Trainer und Obmann-Stellvertreter Dominik Ledermüller als auch bei Erlauf-Coach Harald Schobersberger vor dem Derby gleich: Drei Punkte sind das Ziel.

In dieser Folge spannend und umkämpft lief auch am vergangenen Wochenende das Duell im Donauwellenstadion in Krummnußbaum. Gut besucht war das Derby alle Male, die offizielle Zuschauerzahl betrug 181, was vor allem Dominik Ledermüller freute: „Das Derby war wirklich gut besucht, obwohl zeitgleich auch Ybbs – Wieselburg gespielt hat. Das hat uns natürlich gefreut.“

Frühe Führung

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es nach dem Seitenwechsel mit dem ersten Treffer schnell: Helmut Schmidinger sorgte in der 49. Minute für das 1:0.

In der 65. Minute brachten sich die Erlaufer mit einem Eigentor von Torwart Jakob Arnold 0:2 in Rückstand. In der Schlussphase gelang Sebastian Schmidt noch der Anschlusstreffer, schlussendlich blieb es allerdings beim Derbysieg für Krummnußbaum. „Wir konnten uns diese Woche auf jeden Fall steigern. Allerdings ist spielerisch noch immer viel Luft nach oben“, erklärt Krummnußbaums Co-Trainer Dominik Ledermüller.

Blick bei Erlaufern nach vorne gerichtet

Auch wenn der Start in die Frühjahrssaison beim SV Erlauf mit zwei Niederlagen in Folge alles andere als optimal verlaufen ist, zeigt sich Trainer Harald Schobersberger weiterhin mit Blick nach vorne gerichtet: „Wir hatten einige Top-Chancen und waren kämpferisch besser. Leider war die Schiedsrichterleistung inakzeptabel mit einigen Fehlentscheidungen. Nächste Woche geht es gegen Neumarkt. Da sind wir sicherlich nicht chancenlos auf unserem kleinen Platz zu Hause. Das Glück kommt früher oder später zurück.“