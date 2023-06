SV Neumarkt Neumarkt kürt sich zum Doppelmeister

Mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Bischofstetten beendet der SV Neumarkt eine perfekte Saison mit dem Meistertitel in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland und kickt ab Herbst in der 1. Klasse West. Foto: J. Wickenschnabel

S owohl in der Kampfmannschaft als auch in der Reserve beendet der SV Neumarkt die Saison am ersten Tabellenplatz.

Das Ziel ist erreicht: Nach einer langen und anstrengenden Saison kürte sich der SV Neumarkt am vergangenen Wochenende mit einem 4:0-Sieg gegen Bischofstetten zum Meister der Saison 2022/23. In der ersten Halbzeit tat man sich gegen die SU Bischof-stetten, gegen die man die einzige Niederlage der Herbstsaison hinnehmen musste, noch schwer. Lediglich Matteo Wagner erzielte in der 39. Minute das 1:0. Nach der Pause drehten die Heimischen dann auf und entschieden die Partie mit einem weiteren Tor von Matteo Wagner und jenen von Jakub Mikula und Tobias Langthaler für sich. „In der ersten halben Stunde taten wir uns noch relativ schwer. Bischofstetten stand sehr tief und hat wenige Chancen zugelassen. Nach der Pause konnten wir die Nervosität ablegen und befreiter aufspielen. Von Beginn an hat jeder alles gegeben“, resümiert Trainer Patrick Gruber die Partie gegen Bischofstetten. Auch in der U23 konnte man sich mit einem 4:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Bischofstetten zum zweiten Mal in Folge zum Meister küren. Mit den beiden Titeln hat der SVN nun die besten Voraussetzungen für die kommende Saison in der 1. Klasse. „In beiden Mannschaften hat jeder die gesamte Saison über alles gegeben. Die Liga war dieses Jahr eine sehr schwierige, in der es einige Titelanwärter gegeben hat. Schlussendlich konnten wir uns aber durchsetzen und das freut mich natürlich sehr“, strahlt Gruber. Geschlossenheit und Konstanz als Erfolgsrezept Die Neumarkter überzeugten vor allem mit bestechender Konstanz über die gesamte Saison hinweg. Zweimal musste man sich im gesamten Jahr nur geschlagen geben, zweimal gab es lediglich ein Unentschieden zu holen. Mit nur 20 Gegentreffern hat der Meister außerdem die beste Defensive vorzuweisen, 81-mal in 24 Spielen brachte man den Ball im gegnerischen Tor unter. Für Trainer Patrick Gruber war der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg vor allem eines – die Geschlossenheit des Teams: „Wir sind nicht abhängig von Leistungen einzelner Spieler. Wir hatten in dieser Saison die kompakteste und ausgeglichenste Mannschaft. Wir haben 16 Spieler, die allesamt in der Startelf spielen können, ohne einen Schwachpunkt nennen zu können. Deshalb konnten wir im Frühjahr auch die Ausfälle wichtiger Stammspieler super kompensieren. Das hat uns ausgezeichnet.“ Nach den Meisterfeiern liegt der Fokus in Neumarkt bereits wieder auf der nächsten Saison: In der zweiten Juliwoche möchte man mit der Vorbereitung auf die 1. Klasse starten. Trainer Patrick Gruber führte seine Mannschaft zum Meistertitel. Foto: J. Wickenschnabel