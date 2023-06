Neumarkt und Coach Gruber verlängern

Unter Trainer Patrick Gruber entwickelte sich die Mannschaft des SV Neumarkt in den letzten Jahren zu einem eingespielten Team mit großteils jungen Eigenbauspielern. Im vergangenen Jahr wurde man bereits Meister mit der Reserve und Dritter mit der Kampfmannschaft. Jetzt ist man drauf und dran auch den Aufstieg in die 1. Klasse zu schaffen.

Ob der Titelgewinn in diesem Jahr tatsächlich gelingt und man im kommenden Herbst in der 1. Klasse spielen wird, wird sich in den verbleibenden zwei Partien noch zeigen. Eines ist aber bereits jetzt klar: Patrick Gruber wird weiterhin die Mannschaft des SV Neumarkt trainieren. „Diese Woche habe ich bei Neumarkt verlängert und werde somit auch nächstes Jahr Trainer sein. Wir beginnen gerade mit der Kaderplanung für das kommende Jahr“, berichtet Patrick Gruber.

Dieses Wochenende ist der SV Neumarkt spielfrei. Danach stehen noch die Spiele gegen St. Oswald und Bischofstetten am Programm, in denen man sich mit zwei Siegen den Meistertitel in der 2. Klasse aus eigener Kraft sichern kann.