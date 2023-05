Neumarkt: Vorsprung eingebüßt

Tabellenführer Neumarkt konnte gegen Yspertal zwar zu Beginn 1:0 durch Dominik Schachner in Führung gehen, schlussendlich reichte es allerdings nur für ein 2:2. Damit ist es bereits das zweite Unentschieden in dieser Rückrunde. „Unsere Chancenverwertung war in der Schlussphase katastrophal. Da hätten wir die Partie entscheiden müssen“, ärgert sich Trainer Patrick Gruber.

In der 64. Minute schwächten sich die Neumarkter außerdem selbst: Tobias Langthaler sah innerhalb von wenigen Minuten zweimal Gelb und wird demnach nächste Runde fehlen. „Neben unserer Chancenverwertung war leider auch die Schiedsrichterleistung meiner Meinung nach miserabel. Die Gelb-Rote geht in Ordnung, aber da waren einige Falschentscheidungen dabei“, so Gruber.

Die Neumarkter liegen damit vorerst weiterhin an der Tabellenspitze, allerdings hat man mittlerweile bei einem Spiel mehr nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die SG Ardagger/Viehdorf II. Kommende Woche muss es gegen Nöchling dementsprechend wieder mit einem Sieg klappen. „Man hat schon gesehen, dass keiner in dieser Liga durchmarschieren wird. Es ist noch alles möglich. Gegen Nöchling brauchen wir drei Punkte“, zeigt sich Gruber optimistisch.