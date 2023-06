Titelkampf geht in die entscheidende Runde

Am kommenden Samstag ist es so weit. Der SV Neumarkt hat die Chance, das Titelrennen in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland für sich zu entscheiden. Im Zweikampf mit Ardagger/Viehdorf II liegt der Tabellenführer nämlich einen Punkt vor dem Konkurrenten.

Eine leichte Aufgabe steht den Neumarktern im letzten Saisonspiel aber nicht bevor. Mit der SU Bischofstetten wartet jene Mannschaft, gegen die man die einzige Niederlage des Herbstes hinnehmen musste. „Mit Bischofstetten haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Wir sind alle voll motiviert und jeder wird sein Bestes geben“, zeigt sich Neumarkts Trainer Patrick Gruber positiv gestimmt.

Zeitgleich ist Konkurrent Ardagger/Viehdorf II zu Gast in Krummnußbaum. Sollte Neumarkt patzen, könnte der Tabellenzweite auf der Zielgeraden noch vorbeiziehen und dem SVN die Meisterkrone wegschnappen.

Ungeachtet dessen ob Neumarkt schlussendlich als Meister oder doch als Zweiter die Saison beenden wird, steht eines bereits jetzt fest: der Aufstieg in die 1. Klasse. Denn eine Verbandsregelung besagt, dass, wenn eine zweite Mannschaft – in dem Fall jene der SG Ardagger/Viehdorf – im ersten Jahr Meister wird, auch der Zweitplatzierte aufsteigt. Da Neumarkt weder von Frankenfels noch von Bischofstetten noch überholt werden kann, ist der Aufstieg in die 1. Klasse bereits fix. „Wir haben von der Sonderregelung schon etwas länger gewusst, haben der Mannschaft aber lange nichts gesagt – erst als feststand, dass wir schlechtestenfalls Zweiter werden. Unser Ziel ist aber auf jeden Fall der Meistertitel“, berichtet Neumarkts Trainer Patrick Gruber.

Direktes Titelduell in Reserve

Spannend wird am kommenden Wochenende auch die Reservepartie zwischen Neumarkt und Bischofstetten. Immerhin geht es auch dort um den Titel. Zurzeit liegt Bischofstetten zwei Punkte vor Neumarkt in der Tabelle. Mit einem Sieg der Neumarkter im direkten Duell könnte man aber auch in der U23 noch den Titelgewinn schaffen. „Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Wochenende für uns. Sowohl in der Kampfmannschaft als auch in der U23 geht es um den Titel“, sagt Gruber.

„Wir wissen, dass Neumarkt am Wochenende sicherlich alles geben wird. Wir werden uns aber mit allen Möglichkeiten wehren. Sowohl in der Kampfmannschaft als auch in der Reserve“, zeigt sich auch Bischofstetten-Coach Thomas Kern top motiviert für das Saisonfinale.