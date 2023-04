Auftakt mit Doppelrunde für Yspertal

Werbung

Der SV Yspertal startete erst am vergangenen Osterwochenende in die neue Frühjahrssaison. In Runde eins war man spielfrei, das darauffolgende Match gegen Nöchling musste witterungsbedingt auf den Ostermontag verschoben werden. Dementsprechend begann man die Rückrunde sogar mit einer Doppelrunde: Am Samstag stand Frankenfels, am Ostermontag das Nachtragsspiel gegen Nöchling am Programm. „Begeistert davon war ich nicht, dass wir gleich mit zwei Spielen innerhalb von drei Tagen in die Saison starten“, sagt Yspertals Trainer Roland Zimmerl.

Debüt für Trainer Roland Zimmerl

Für Zimmerl waren es die ersten Pflichtspiele als Yspertal-Trainer. Im Winter übernahm der ehemalige Obmann und Trainer vom USC Maria Taferl nämlich das Trainerzepter in Yspertal von Ex-Coach Reinhard Schweighofer. Titelaspirant Frankenfels musste man sich zuerst 0:3 geschlagen geben, gegen Nöchling lief es trotz Doppelbelastung mit einem 3:1-Sieg deutlich besser. „Die Doppelbelastung war im Endeffekt kein Problem für das Team. Da hat man nichts gemerkt. Wir waren die giftigere und aggressivere Mannschaft und konnten vor allem mit einem starken Zweikampfverhalten überzeugen“, resümiert Zimmerl.