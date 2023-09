Yspertal legt Protest ein

In der dritten Runde der 2. Klasse Yspertal/AV trafen die SG Ardagger/Viehdorf III und der SV Yspertal aufeinander. In einem spannenden und hart umkämpften Spiel setzte sich die SG mit 2:1 durch. Im Nachhinein beanstandeten die Yspertaler allerdings die regelrechte Durchführung. Grund dafür war der Einsatz von Ardagger/Viehdorfs Torhüter Michael Steinbichler.

Steinbichler hatte nämlich in der Vorwoche für die KM II von Ardagger/Viehdorf gegen Hausmening in der 1. Klasse West 90 Minuten gespielt. Der Yspertaler Vorstand sieht dabei einen Bruch mit den Richtlinien des Verbandes. „In den Richtlinien steht, dass ein U22-Spieler maximal 45 Minuten im letzten Meisterschaftsspiel der KM II zum Einsatz kommen darf, um spielberechtigt für die KM III zu sein“, erklärt Yspertals Sektionsleiter Markus Affengruber. Der SV Yspertal legte aufgrund dessen nach dem Spiel Einspruch ein, welcher vom Verband abgelehnt wurde. Nun ging man in die zweite Instanz und legte beim Verband Protest ein. „Wir werden jetzt einmal die Entscheidung über den Protest abwarten. Das wird wahrscheinlich 14 Tage dauern. Aus unserer Sicht ist der Sachverhalt klar“, erklärt Affengruber.

„Das bezieht sich aufs selbe Spielwochenende“

Klar ist der Sachverhalt auch aus Verbandssicht – aber eben umgekehrt. Steinbichler sei spielberechtigt gewesen, erklärt Herbert Wesely vom NÖFV auf NÖN-Anfrage. Denn die Regelung stelle auf ein und dieselbe Runde ab. „Das bezieht sich aufs selbe Spielwochenende“, erläutert Wesely. Da Steinbichler erst am nächsten Wochenende gegen die Yspertaler gespielt hat, sei der Einsatz regelkonform gewesen, sagt Wesely.

„Es geht um verschiedene Blickwinkel“, führt Wesely weiter aus. Jene Ansicht des Verbands, wonach sich die Formulierung auf den Spieltag beziehe, orientiere sich an den Regeln in der Bundesliga zu den ersten und den Amateur-Teams. „Dass die Bundesliga es genauso handhabt, spricht für unsere Sicht“, sagt Wesely. Je nachdem, wann nun die Stellungnahme der Yspertaler einlangt, wird der Protest dann behandelt – möglicherweise bereits kommende Woche. Theoretisch gibt es dann noch den ÖFB als dritte Instanz.

Auch für den Sportlichen Leiter von Ardagger/Viehdorfs KM II, Ludwig Resnitschek, ist die Lage klar: „Diese Regelung gibt es ja schon länger und kam auch letzte Saison zur Anwendung. Michael Steinbichler war in dieser Partie spielberechtigt, und das hat ja auch der Verband so bestätigt.“