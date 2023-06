Nöchling gelingt erster Sieg

In den vergangenen Wochen hat sich bereits eine kontinuierliche Leistungssteigerung beim TSV Nöchling gezeigt. Gegen starke Gegner wie Bischofstetten und Ardagger/Viehdorf II lag man lange Zeit in Führung, musste sich schlussendlich aber in der Schlussphase dann doch noch geschlagen geben.

Im Heimspiel gegen den Tabellenachten Maria Taferl klappte es am vergangenen Wochenende mit dem ersten Sieg der Frühjahrssaison. „Endlich konnten wir wieder einmal gewinnen. Wir waren bereits in den letzten Wochen immer sehr gut dabei. Jetzt hat es auch endlich mit dem Sieg geklappt. Das ist sehr wichtig für uns“, zeigt sich Nöchlings Obmann Johann Schachenhofer erleichtert.

Doppelpack von Manuel Grabner

Nöchling präsentierte sich beim 4:1 gegen Maria Taferl von Beginn an als die dominante Mannschaft und ging bereits in der fünften Minute durch Manuel Grabner in Führung. Danach folgten weitere Tore von Manuel Grabner, Oliver Ringler und ein Eigentor von Maria Taferl. „Die Mannschaft hat wieder eine starke Leistung gezeigt und die Torchancen effizient genutzt“, resümiert Johann Schachenhofer.

Für den TSV Nöchling stehen bis zum Saisonende noch zwei Partien am Programm. Dieses Wochenende geht es auswärts gegen Erlauf. Danach folgt das Abschlussspiel gegen Ferschnitz. Zurzeit liegt man am letzten Tabellenplatz, punktegleich mit St. Oswald, die allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert haben. Geht der Aufwärtstrend der Nöchlinger in den nächsten Wochen weiter, kann man den letzten Tabellenplatz noch abwenden.