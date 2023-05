Wege von Ferschnitz und Schnabl trennen sich

Ab Sommer soll beim USV Ferschnitz ein frischer Wind wehen. Zuletzt gab es im Heimspiel gegen Ardagger/Viehdorf II ein 1:1, die Entscheidung zum Trainerwechsel fiel aber schon zuvor in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Verein und Trainer Gerhard Schnabl. „Ich bin an den Verein herangetreten, weil ich selber auch Klarheit wollte, wie es nach dem Ende der Saison weitergeht. Es war mir wichtig, solche Dinge lieber gleich zu besprechen, als zu lange zu warten“, erklärt der Trainer.

Dies bestätigt auch Sektionsleiter Roland Hiessleitner. „Das Gespräch ist jetzt schon während der Saison zustande gekommen, weil wir ihm ja auch nichts verbauen wollten, wenn er anderweitig Angebote bekommt.“ Die Trennung erfolge aber absolut im Guten. „Der Verein und Vorstand haben beschlossen, dass wir uns teilweise auch neu aufstellen und auch wieder ein neuer Wind reinkommen soll. Wir sind Gerhard sehr dankbar für die Zusammenarbeit und er hat wirklich gute Arbeit geleistet. Bis zum Ende der Rückrunde bleibt er uns noch als Trainer erhalten und danach freuen wir uns, wenn er auch als Fan wieder zu uns auf den Sportplatz kommt“, erklärt Hiessleitner.

Schnabl äußert Verständnis für diese Entscheidung. Wenn man sich neu aufstellen und Veränderung reinbringen will, sei es nur logisch, dass sich im Trainersektor etwas ändert. Seine letzte Trainerstation wird der USV Ferschnitz vermutlich nicht gewesen sein. „Da bin ich natürlich bereit. Wenn sich was Cooles ergibt, bin ich offen für was Neues.“ Bis Schnabls dann einjährige Trainertätigkeit in Ferschnitz jedoch endgültig endet, gilt es nun aber noch fünf Spiele zu absolvieren.