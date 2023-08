Perfekter Saisonstart für Münichreith

Das Ziel von Münichreith-Coach Daniel Lehner für das Auftaktspiel war vor der Partie klar: „Das erste Spiel wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Alles andere wäre eine Enttäuschung.“

Den hohen Erwartungen vom Spielertrainer wurde die Mannschaft von Beginn an auch gerecht: Mit einem weitestgehend vollständigen Kader empfingen die Münichreither vor heimischem Publikum den Derbygegner aus Maria Taferl. Bereits nach sechs Minuten gab es für die Heimischen den ersten Grund zum Jubeln: Spielertrainer Daniel Lehner sorgte persönlich per direktem Freistoß aus ungefähr 18 Metern für das 1:0. Lediglich zwei Minuten später legte Neuzugang Pascal Neuzil nach Vorarbeit von Andrej Majstinik nach und brachte seine Mannschaft 2:0 in Führung. „Wir haben einen optimalen Start hingelegt. Danach haben wir einen Gang zurückgeschaltet, aber defensiv dennoch wenig zugelassen“, berichtet Lehner.

Neuzugang schreibt mit Doppelpack an

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Neuzil sorgte in der 62. Minute mit Treffer Nummer zwei für die komfortable 3:0-Führung.

Maria Taferl kam wenige Minuten danach zwar durch Florian Reithmayer auf 1:3 heran, mehr war im Auftaktderby für die Gäste aber nicht mehr zu holen. „Auch wenn wir uns den Saisonauftakt natürlich anders gewünscht hätten, geht der Sieg von Münichreith absolut in Ordnung. Nach den beiden schnellen Toren war das Derby relativ früh entschieden“, erklärt Maria Taferls Sektionsleiter Raphael Colle.

In der Schlussphase sorgte Münichreiths Legionär Andrej Majstinik mit einem Doppelpack noch für das 5:1 und besiegelte damit den Derbysieg.