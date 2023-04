Zweiter Sieg in Folge

Werbung

Yspertal - Krummnussbaum 4:2. Nach der von vielen Absagen geprägten vergangenen Runde standen sich in der 18. Runde der SV Yspertal und der SV Krummnußbaum gegenüber. Im Hinspiel im Herbst gewann die Yspertaler, damals noch mit Ex-Trainer Reinhard Schweighofer, 3:1.

Und auch im Rückspiel waren es die Gastgeber, die zuerst in Führung gingen. In der 25. Minute brachte Markus Affengruber seine Mannschaft 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später gelang den Gästen aus Krummnußbaum allerdings bereits der Ausgleich: Per Elfmeter traf Christoph Schmidinger zum 1:1. Bis zur Pause blieb es auch beim Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Yspertalern erneut in Führung zu gehen. In der 52. Minute war es abermals Markus Affengruber, der für den Vorsprung sorgte. Aber auch dieses Mal ließen sich die Krummnußbaumer durch das Gegentor nicht aus der Fassung bringen und erzielten wenige Minuten später den erneuten Ausgleich durch Markus Gratzer.

Schaumüller sorgt für Entscheidung

In der Schlussphase legten die Gastgeber aus Yspertal aber nochmal einen Zahn zu und entschieden innerhalb von wenigen Minuten das Spiel: In der 81. und 83. Minute war es Yspertals Top-Torschütze Rene Schaumüller, der seiner Mannschaft mit einem Doppelpack den Sieg herbeiführte. Krummnußbaum kam in der Schlussphase nicht mehr heran und musste sich schlussendlich 2:4 geschlagen geben.

Roland Zimmerl, Trainer SV Yspertal: „Wir haben in der ersten Halbzeit viele Fehlpässe gemacht und sind nach dem 1:1 nervös geworden. Das ist uns nach der Pause dann besser gelungen. Schlussendlich ein absolut verdienter Sieg.“

Statistik:

Yspertal - Krummnussbaum 4:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (25.) Affengruber, 1:1 (32., Elfmeter) Schmidinger, 2:1 (52.) Affengruber, 2:2 (60.) Gratzer, 3:2 (81.) Schaumüller, 4:2 (83.) Schaumüller

Karten: Eder (85., Gelbe Karte Kritik), Schaumüller (78., Gelbe Karte Unsportl.), Eder (70., Gelbe Karte Foul)

Yspertal: Poptile (85. Irk), Schagerl, Eder Dominik, Gurega, Spitzhofer, Eder Christian (88. Göbl), Rameder (88. Schroll), Kernstock, Schaumüller, Affengruber, Schauer

Krummnussbaum: Fraiß, Frühwirth, Gallenbacher, Kirchner, Riedl, Gratzer, Anderst (31. Olgun), Winkelmann, Schmidinger Christoph, Kerndler, Schmidinger Helmut

103 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Dilmen