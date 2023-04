Flögel war „bis auf die Unterhosen durchnässt“

Werbung

In der ganzen 2. Landesliga wurden die Spiele abgesagt. In der ganzen Liga? Nein. An einem Ort wurde gespielt, und zwar in Brunn, wo Bisamberg allerdings mit 0:6 schwer unter die Räder kam – und wortwörtlich baden ging.

„Es kam alles zusammen: Wir haben quasi mit 0:1 begonnen, dazu fehlte uns mit Lukas Wallner und Anton Berisha unsere zuletzt so starke Innenverteidigung und dann hat uns der letzte Wille und die letzte Konsequenz gefehlt, um bei diesem Wetter dagegenzuhalten“, fand Trainer Thomas Flögel klare Worte. Auch er wurde Opfer des Regens: „Ich stand zwar unter der Trainerbank, war aber dank dem Wind bis auf die Unterhose durchnässt, das war ein Wahnsinn.“ Dafür gab es Lob von Flögel für den Platz: „Der war für diese Bedingungen in einem Top-Zustand, Hut ab! Aber Spaß hatte glaube ich niemand am Fußballspielen, auch nicht die Brunner.“ Das sah auch Obmann Franz Holzer so: „Wir waren überrascht, dass wir überhaupt spielen, ich hätte mir an diesem Freitagabend Schöneres vorstellen können.“ Kein Wunder also, dass er sich beim Stand von 0:4 ins Auto setzte und Richtung Heimat fuhr.

Schock: Wallner droht bis Saisonende auszufallen

Noch schlimmer war die Nachricht, dass Wallner mit einer Knieverletzung bis zum Saisonende auszufallen dort – eine echte Hiobsbotschaft. Bei Berisha zwickte dagegen nur der Muskel, er sollte im Derby gegen Stockerau am kommenden Freitag wieder in die Startaufstellung der Flögel-Elf zurückkehren.