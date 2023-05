Schützenhilfe gab's vom „Riesentöter“

Titelkampf kurios: Denn am Freitagabend verloren die Mannen des SC Korneuburg in Brunn mit 0:2, es war die zweite Niederlage in Folge. Dennoch war man laut Trainer Gerald Schalkhammer „irgendwie auch Sieger der Runde.“

Stimmt, denn der erste Verfolger aus Wolkersdorf patzte nämlich ebenso – und zwar völlig überraschend beim Nachzügler 1. FC Bisamberg. Damit brachte die Flögel-Elf das Kunststück fertig, sowohl gegen den Ersten als auch Zweiten zu Hause zu gewinnen. „Wir gewinnen vielleicht nicht alles, aber dafür die wichtigen Spiele“, kommentierte Bisambergs Obmann Franz Holzer gewohnt launig.

Damit ist die Ausgangslage weiter unverändert, drei Runden vor Schluss liegt Korneuburg weiterhin vier Zähler vor den Wolkersdorfern, fünf vor Brunn und sieben vor Stockerau. Und jetzt wird es pikant: Bereits am Freitag kommt es zum Städtederby entlang der Donauuferautobahn und dem Duell Zweiter gegen Dritter. Anders formuliert: Am kommenden Wochenende kann bzw. wird höchstwahrscheinlich eine erste Vorentscheidung im Titelkampf fallen.

Kollektives Aufatmen nach dem Klassenerhalt

Zurück zur Überraschungself: Bei den Bisambergern war die Stimmung danach doppelt freudig, denn mit diesen drei Punkten ist der Ligaverbleib nun endgültig unter Dach und Fach. Diese Woche soll dann auch die Entscheidung fallen, ob Trainer Thomas Flögel weiter bleibt.