Große Taten folgten auf große Worte

Werbung

In der Vorwoche meinte 1.-FC- Bisamberg-Obmann Franz Holzer gegenüber der NÖN: „Wir wollen Korneuburg die erste Saisonniederlage zufügen.“ Was viele nur zu einem Lächeln verleitete, wurde am Karfreitagabend bitterer Ernst: Mit der vielleicht besten Saisonleistung gewannen die Bisamberger nicht unverdient mit 1:0, revanchierten sich damit für die 0:5-Abfuhr im Herbst und feierten den ersten Sieg in einem Korneuburger Bezirksderby 2022/23.

„Wir haben zurecht gewonnen“, war Holzer nach den 90 Minuten wenig überraschend selbstbewusst. „Für uns war es das Spiel des Jahres, da hieß es verlieren verboten. Am Ende war es ein kleines Osterwunder.“

500 Fans ließen Herz des Kantineurs höher schlagen

Das verfolgten knapp 500 Zuschauer, die Tribüne platzte aus allen Nähten und die Fans – unter ihnen fast alle Bürgermeister der großen Gemeinden – standen sogar neben den Trainerbänken. „Unser Kantineur hat sich die Finger gerieben, ein Abend nach meinem bzw. unserem Geschmack“, strahlte Holzer.

Auch Trainer Thomas Flögel war hochzufrieden: „Wir sind happy, weil die Burschen unseren Matchplan großartig umgesetzt und Herz sowie Leidenschaft gezeigt haben. Es zeigt einfach, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt.“ Ein Potenzial, das sie nun auch beim schweren Auswärtsgang nach Brunn unter Beweis stellen muss ...

Schauplatzwechsel nach Korneuburg: Die erste Saisonniederlage und erste Meisterschaftspleite seit dem 6. Mai des Vorjahres (0:1 gegen Gloggnitz) nahm Coach Gerald Schalkhammer relativ gelassen hin: „Wir wissen das schon richtig einzuordnen. Natürlich war spielerisch sehr viel Luft nach oben, aber es war jetzt nicht so, dass wir grottenschlecht gespielt hätten.“ Mit sieben Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Brunner gibt es auch keinen Grund zur Beunruhigung.

Auch der kurzfristige krankheitsbedingte Ausfall von Mittelfeld-Motor Maximilian Balzer spielte Schalkhammer nicht in die Karten. Balzer sollte gegen Vösendorf wieder in den Kader zurückkommen – was auch notwendig sein dürfte, da die Vösendorfer mit sieben Punkten stark in das Frühjahr starteten und zuletzt auch die Wolkersdorfer schlugen.