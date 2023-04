Schiri-Ärger und Zukunftssorgen

Vor zwei Wochen war beim 1. FC Bisamberg nach dem Überraschungscoup gegen Korneuburg noch alles eitel Wonne. Nach einem weiteren Derby, diesmal gegen Stockerau vergangenen Freitag, sieht die Welt wieder ganz anders aus.

Zunächst sorgte bei der 1:3-Niederlage ein Phantomtor für Aufregung. Was war passiert? Beim Stand von 1:0 für Stockerau kam ein schöner Angriff über die linke Bisamberger Angriffsseite und eine Flanke zu Lorenz Grabovac, der direkt übernahm, der Ball traf die Querverstrebung im Torwinkel und sprang wieder heraus. Schiedsrichter Robert Radev entschied auf kein Tor, was ganz Bisamberg erzürnte.

Flögel tobte: „Fühle mich gefrotzelt“

„Man glaubt, schon alles gesehen zu haben im Fußball, und dann passiert sowas. Das geht einfach nicht, ich habe mich gefrotzelt gefühlt“, tobte selbst der sonst so besonnene Trainer (und Ex-Profi) Thomas Flögel. Obmann Franz Holzer fand noch schärfere Worte: „Von 500 Leuten am Sportplatz haben 497 es als Tor gesehen, nur die Unparteiischen nicht. Da werde ich jetzt etwas unternehmen, nur um ein Zeichen zu setzen.“ Die Aufregung war so groß, dass der kurz zuvor wegen Kreuzbeschwerden ausgewechselte Mensur Kurtisi auf der Bank Gelb-Rot wegen Kritik bekam und auch der sportliche Leiter Sascha Pichler verwarnt wurde. Unterstützung bekamen die Hausherren von Stockerau- Coach Robert Haas: „Da haben wir Glück gehabt, gibt er das Tor, können wir uns nicht beschweren.“

Aber die Misere auf dem Feld passt zur allgemeinen Situation bei den Bisambergern. Anfang der Woche fand ein Treffen der Vereinsverantwortlichen statt, bei dem über die Kaderplanung und die Zukunft in der 2. Landesliga gesprochen wurde. „Eines ist fix, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Die Wirtschaft ist seit 2020 in der Dauerkrise und das spüren wir immer mehr. Ich muss um jeden Euro Klinken putzen gehen“, seufzt Holzer. Das heißt, man rechnet beim FCB mit Abgängen von Leistungsträgern im Sommer – ein Mitgrund, warum Flögel bisher auch so (erfolgreich und vielversprechend) auf die Youngsters setzt.

Klare Ansage: „Keine Großverdiener mehr“

„Bei uns wird es keine Großverdiener mehr geben“, stellt Holzer klar und ist auch selbstkritisch genug, um zuzugeben: „Wir, auch ein Funktionär namens Franz Holzer, haben viel zu lange dabei mitgemacht.“

Stichwort Funktionär: Holzer will den Verein auch in diesem Bereich auf breitere Beine stellen: „Das soll wieder mehr ein schönes Hobby denn ein Stressfaktor für die Leute werden.“

Nur Sorgen solle man sich um den 1. FC Bisamberg aber nicht machen: „Wir feiern heuer unser 55-Jahr-Jubiläum, die Gemeinde hat immer ein offenes Ohr für uns und unterstützt uns auch bei der neuen Flutlichtanlage. Also nur zu jammern hilft auch niemandem weiter.“