Zwei Leistungsträger wurden suspendiert

Beim Blick auf die Aufstellung des 1. FC Bisamberg in Katzelsdorf fiel auf, dass zwei wichtige (Offensiv-)Spieler im Kader fehlten: Dominik Volf und Antonio Stojimenov. Gerade Ersterer war einer der Gründe für den Erfolgslauf in den letzten Wochen. Gesperrt oder verletzt waren die beiden Techniker nicht, was also ist passiert?

„Wir haben sie aus disziplinären Gründen aus dem Kader genommen“, erklärt Sascha Pichler, der sportliche Leiter, und führt aus: „Unter der Woche im Training war ihr Verhalten so, dass wir handeln mussten.“ Diese Woche gibt es noch Gespräche mit beiden, noch ist die Tür nicht zu für Pichler. „Es geht einfach darum, dass wir auf das Mannschaftsklima schauen müssen, und wenn das in Gefahr ist, handeln wir.“

Sportlich fehlten Volf und Stojimenov wohl, auch wenn beispielsweise Niklas Dittrich ein gutes Startelfdebüt am Flügel gab. Am Ende holte der FCB einen Punkt beim 2:2, und auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ob dies aufgrund des Last-Minute-Ausgleichs der Hausherren zwei verlorene Punkte waren, relativierte Coach Rene Hieblinger auf den zweiten: „Sie hatten eindeutig mehr Chancen und das Ergebnis geht sicher so in Ordnung. Dennoch bleiben gemischte Gefühle.“