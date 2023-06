2. Landesliga Ost stockt auf

Im informellen Gespräch mit einem Vorstandsmitglied der Hauptgruppe Spitzenfußball hieß es vor knapp drei Wochen noch „unmöglich!“ Umso überraschender kommt jetzt die Nachricht, dass das Sportreferat des NÖ Fußballverbandes in seiner Sitzung am Montag der Bitte aus Horn und der Südstadt um Eingliederung in der 2. Landesliga nachkam.

Der Hintergrund: Die Admira löste vor einem Jahr seine Zweiermannschaft auf, einigte sich mit Regionalligist Traiskirchen auf eine Kooperation. Richtig glücklich wurden die Südstädter damit nicht, erkannten rasch ein fehlendes Puzzleteil auf dem Weg vom Nachwuchs- zum Profispieler.

Viele Fragezeichen bei Horn Amateuren

In solchen Sphären waren die Amateure des SV Horn nie unterwegs. Die Waldviertler stiegen sogar aus der Gebietsliga ab, spielten zuletzt in der 1. Klasse Nordwest/Mitte und belegten dort den sechsten Platz. Wie sich die Horner in der sportlich immer besser werdenden 2. Landesliga Ost behaupten wollen, bleibt fraglich. Zumal der Klub ganz offen zugibt, künftig finanziell kleiner Brötchen backen zu müssen.

Ebenso fraglich: Warum die Waldviertler in der 2. Landesliga Ost eingestuft wurde, ist Horn doch ein „klassischer West-Verein“. Lokalrivale Eggenburg ist in der 2. Landesliga West engagiert, liegt aber östlicher als Horn.

„Den Anträgen der beiden Vereine wurde nach intensivsten Diskussionen, mit Abwägung aller Für und Wieder Fakten, eisntimmig stattgegeben“, heißt es in einem Mail von Gruppenobmann Harald Zeller an die Vereine.