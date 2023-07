Alles neu macht der Sommer in Katzelsdorf

Schlägt man im Wörterbuch von Peter Lackner nach, wird man das Wort „Sentimentalität“ vergeblich suchen – der Katzelsdorf-Trainer machte nach einer verkorksten Saison Tabula rasa, scheute auch nicht davor, langjährige verdiente Spieler aus der Gebietsliga-Saison, für die die Landesliga ein paar km/h zu schnell verläuft, den blauen Brief mitzugeben. Und diese Personalpolitik ist in Katzelsdorf ein Déjà-vu – vor über drei Jahren machte Lackner auch den harten Schnitt, sortierte damals noch eine Etage tiefer rigoros aus und sollte 2022 mit dem Titel belohnt werden.

Nachdem es aber jetzt bis zur letzten Runde dauerte, bis die Katzelsdorfer doch noch den Klassenerhalt fixierten, wollen die Leitha-Mannen in der kommenden Saison in der oberen Tabellenhälfte wieder zu finden sein. Entsprechend auch der Einkaufszettel, der die ganze Palette von jung bis routiniert, talentiert bis abgebrüht, regional bis frischer Wind beinhaltet. Am Papier hat Lackner mit Sicherheit eine Mannschaft versammelt, die den Stempel als „Geheimfavorit“ nicht wegleugnen kann. Wichtig wird sein, eine Saison ohne die massiven Störfeuer und Nebengeräusche aus der abgelaufenen Spielzeit über die Bühne zu bringen.