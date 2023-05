Auf Korneuburg wartet das erste „Endspiel“

Die Ausgangslage könnte nicht spannender sein: Tabellenführer SC Sparkasse Korneuburg trifft am Freitag auswärts auf den Zweiten Wolkersdorf. Nachdem beide Top-Teams am vergangenen Wochenende ihre Pflichtaufgaben souverän gelöst haben, liegt der Herbstmeister fünf Runden vor Schluss weiter sieben Punkte voran. Das heißt: Gewinnen die Mannen von Coach Gerald Schalkhammer auch beim schärfsten Verfolger, ist ihnen der Meistertitel wohl nur mehr theoretisch zu nehmen. Dementsprechend viel Brisanz gibt es. Wir haben uns die wichtigsten Aspekte dieses Schlagers angesehen:

Die Formkurve

Nach der (überraschenden) ersten Saisonniederlage in Bisamberg gab es fünf Siege aus sechs Spielen und ein starkes Unentschieden bei unglaublich heimstarken Vösendorfern. Das 6:0 gegen Eggendorf am Freitag war zudem eine Generalprobe, die laut Schalkhammer „fast perfekt“ war – fast, weil man sich die eine oder andere Unachtsamkeit in der Defensive leistete. „Das darf uns gegen die Top-Teams nicht passieren.“ Dennoch: Die Korneuburger fahren mit einer breiten Brust zu den Wolkersdorfern.

Allerdings sind die Schießwald-Mannen genauso in Form, feierten fünf Siege in Serie, auch wenn man sich zuletzt bei Breitenau schwer tat.

Die Statistik

Ein torreiches Offensivspektakel sollte man sich nicht erwarten – zumindest, wenn man den nackten Zahlen glauben darf. Seitdem beide Vereine in der 2. Landesliga spielen, fielen nie mehr als drei Tore. In den letzten sechs Begegnungen gar nur neun Stück, was einen Schnitt von 1,5 Treffern bedeutet. Im vergangenen Herbst endete diese Paarung 1:1. Noch zwei statistisches Schmankerl: In Wolkersdorf gewann Korneuburg seit über zehn Jahren nicht mehr, gegen Korneuburg gewann der SCW im Umkehrschluss seit 2019 nicht mehr.

Der Kader

Zwei Fragezeichen gibt es für Schalkhammer. Erstens: Wird Daniel Hautzinger fit für den Schlager? Zuletzt fehlte der Sechser krankheitsbedingt. Und zweitens verletzte sich der zuletzt formstarke Michael Endlicher gegen Eggendorf am Knöchel. Ansonsten sind alle fit und gelbgesperrte Spieler gibt es auch nicht. Bei Wolkersdorf fehlt der rotgesperrte Stammspieler Thomas Hochmeister.

Der X-Faktor

In Korneuburg drückte in den letzten Wochen Maximilian Balzer dem Spiel seinen Stempel auf. Gemeinsam mit Hautzinger ist er der beste defensive Mittelfeldspieler der Liga, und auch offensiv setzt er immer stärkere Duftmarken. Gegen Eggendorf gelang ihm der erste Doppelpack im Korneuburg-Dress.

Bei den Wolkersdorfern ist es definitiv Torjäger Christian Stanic: Seit seiner Rückkehr nach Rückenproblemen traf der Führende der Torschützenliste achtmal in den letzten fünf Partien. „Auf ihn werden wir aufpassen müssen, aber da vertraue ich meinen Burschen“, meint Schalkhammer.