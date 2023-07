Bad Vöslau setzt auf die junge Welle und holt einen alten Bekannten

Mit Philipp Theissl, Marvin Kral, Michael Valtchev, Mathias Gottlieber und Marcus Marzinger hat der ASK Bad Vöslau in dieser Sommer-Transferperiode einen gehörigen Aderlass zu verdauen. Entsprechend aktiv zeigten sich die Thermalstädter auch am Markt. Ein besonders emotionaler Transfer ist die Heimkehr von Christoph Zach (34). Der Allrounder schnürte seine ersten Schuhe auf der Rohrwiese, ehe er in die Akademie nach St. Pölten wechselte, ein kurzes Intermezzo im Herbst 2009 führte ihn zurück in die Heimat, jetzt will er auch hier seine „Packl'n“ an den Nagel hängen.

Die Neuen kommen aus der 1. Landesliga bis zur 2. Klasse

Ansonsten angelt Bad Vöslau aber vor allem in jüngerem Gewässer: Vom ASK Mannnersdorf kommt Armin Eckl — der 20-Jährige brachte es beim 1. Landesliga-Absteiger im Frühjahr auf 425 Minuten bei elf Einsätzen. Aus Reisenberg kommt Furkan Tekinsoy, Baujahr 2000. Der jüngere Bruder des Wiener Neustädter Juniors-Duo Erkut und Aykut hat sich in der Gebietsliga zu einem verlässlichen Stammspieler entwickelt, jetzt macht er in der 2. Landesliga Ost den nächsten Schritt.

Einen größeren Sprung gilt es für einen weiteren Bad Vöslauer Neuzugang zu bewältigen: Adnan Dzananovic kommt von 2. Klasse Triestingtal-Verein Pottenstein in die Veilchengasse. „Wir sind uns noch mit zwei weiteren Spielern einig, da gilt es noch letzte Details zu klären. Wir wollen sie in den nächsten Tagen unter Dach und Fach bringen“, ist Obmann Behrooz Khiaban noch nicht fertig.