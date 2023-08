Balsam auf die Katzelsdorfer Seele

Die vergangene Saison steckt dem SC Katzelsdorf noch tief im Hinterkopf, als bis zur letzten Runde der Klassenerhalt noch nicht fix war. Deswegen herrscht an der Leitha auf den Saisonstart mit drei Punkten aus zwei Partien eher angespannte Stimmung, zu strapaziös waren die letzten Monate. Gegen Klosterneuburg gelang der Truppe von Peter Lackner dann so etwas wie ein Befreiungsschlag, 4:2, drei Mal Rona Bumba. „Ein absolut verdienter Sieg, wir waren überlegen“, so Coach Lackner.

In den vergangenen Tagen herrschte Gesprächsbedarf, die Leistung in den ersten beiden Partien wurde eingehend analysiert. Lackner sieht sich darin bestätigt, welche Themen er angesprochen hat. „Vielleicht hat der ,Alte' mit ein paar Sachen doch Recht“, schmunzelt Lackner – und meint damit sich selbst.

Und auch, wenn am Samstag die Richtung stimmt, ist für Lackner der Zenit noch lange nicht erreicht: „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, müssen hart arbeiten.“